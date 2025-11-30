Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Garrick trata de defender a Fiebich, en el duelo de este domingo. MIGUEL ÁNGEL POLO
Baloncesto

El CAB Estepona cae con honor ante el campeón de Liga

El equipo de Francis Tomé llegó a ponerse 10 puntos por encima, pero sucumbió ante la reacción del Valencia en el último cuarto

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:17

Durante una parte del encuentro, soñó en grande el Ingeniería Ambiental CAB Estepona. Un equipo recién ascendido que cada vez muestra más su potencial, que ... ya hizo sufrir la pasada jornada al supercampeón de España y que, en esta ocasión, también hizo sudar de lo lindo al todopoderoso Valencia, el campeón de la Liga y el equipo con mayor presupuesto de la élite. Cayeron las esteponeras, aunque con la frente alta (82-74).

