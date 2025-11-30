El CAB Estepona cae con honor ante el campeón de Liga
El equipo de Francis Tomé llegó a ponerse 10 puntos por encima, pero sucumbió ante la reacción del Valencia en el último cuarto
Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:17
Durante una parte del encuentro, soñó en grande el Ingeniería Ambiental CAB Estepona. Un equipo recién ascendido que cada vez muestra más su potencial, que ... ya hizo sufrir la pasada jornada al supercampeón de España y que, en esta ocasión, también hizo sudar de lo lindo al todopoderoso Valencia, el campeón de la Liga y el equipo con mayor presupuesto de la élite. Cayeron las esteponeras, aunque con la frente alta (82-74).
Pese a que el CAB Estepona anotó la primera canasta, mermado por un parcial de 0-8 acto seguido, marchó a remolque en el primer cuarto ante un imponente Roig Arena con casi 2.500 espectadores. Sin embargo, reaccionaron rápido las visitantes, impulsadas por Sika Koné, para cerrar el primer cuarto sólo un punto por debajo. La igualdad se mantuvo en el segundo, con un equipo malagueño muy serio tanto en defensa como en el tiro. Koné, desde el tiro libre, puso al CAB Estepona por encima al descanso (43-44).
Y la espectacular reacción malagueña continuó tras este. Se aprovecharon de las pérdidas de las locales para coger músculo en anotación, e impulsadas por una gran versión de Garrick, además de los tiros libres, el equipo llegó a conseguir una renta de hasta diez puntos a su favor, haciendo enloquecer al conjunto anfitrión. Sin embargo, entraron en juego el nerviosismo y las imprecisiones en el último cuarto y el Valencia Basket pagó con la misma moneda.
Se aprovechó de estos errores para dar la vuelta a la situación. No pudo aguantar el tirón taronja el CAB Estepona, que veía cómo el equipo de Euroliga sumaba casi en cada ataque hasta ponerse diez arriba antes de que Dongue sellara el 82-74 definitivo. Cayó con orgullo el cuadro de Francis Tomé.
