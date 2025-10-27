Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
UNICAJA CB PHOTOPRESS
Unicaja

Butajevas, novedad en el entreno del Unicaja este lunes

El pívot del equipo u22 se ha incorporado a la dinámica del conjunto de Ibon Navarro cara a reforzar la línea interior este miércoles, ante el Oostende

Marina Rivas

Marina Rivas

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:54

Comenta

El primer entreno de la semana llega con novedades para el Unicaja, novedades, por supuesto, motivadas por los movimientos en la enfermería: las lesiones de ... Emir Sulejmanovic, Killian Tillie, Nihad Djedovic y la última, la fractura de peroné que obligó a David Kravish a pasar por el quirófano esta semana y que le mantendrá en el dique seco alrededor de cuatro meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  4. 4 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  5. 5

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  6. 6 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  7. 7

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  8. 8 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  9. 9 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  10. 10 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Butajevas, novedad en el entreno del Unicaja este lunes

Butajevas, novedad en el entreno del Unicaja este lunes