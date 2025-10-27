Butajevas, novedad en el entreno del Unicaja este lunes

El primer entreno de la semana llega con novedades para el Unicaja, novedades, por supuesto, motivadas por los movimientos en la enfermería: las lesiones de ... Emir Sulejmanovic, Killian Tillie, Nihad Djedovic y la última, la fractura de peroné que obligó a David Kravish a pasar por el quirófano esta semana y que le mantendrá en el dique seco alrededor de cuatro meses.

Mientras que el club trabaja en los despachos buscando un recambio para el estadounidense, un 'nuevo' nombre se ha incorporado a la sesión matinal de Ibon Navarro, con vistas a reforzar la línea interior del equipo cara al duelo de este miércoles, a las 20.30 horas, ante el Filou Oostende.

Se trata del joven pívot lituano de 18 años y 2,06 de estatura, Arturas Butajevas. Un talento que llegó a Málaga este verano procedente de la cantera del Barcelona, que llegó a debutar con su primer equipo y que aterrizó en la Costa del Sol como refuerzo estelar para el nuevo proyecto u22 de Manolo Trujillo. Realmente, no es una novedad para Ibon Navarro, que ya trabajó con él en pretemporada e incluso, le llevó de 'gira' en el calendario de amistosos de preparación.

El pívot no ha tardado en brillar con el Unicaja Alhaurín de la Torre. Tras tres partidos disputados, se ha convertido en el máximo anotador y reboteador del conjunto, con una media de 17 puntos y 8,33 rebotes por encuentro que le han llevado a ser también el 'MVP' del conjunto, con 18 créditos de media.