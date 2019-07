Baloncesto entre campeones en el Campus WOB CaixaBank 01:33 Juancho Hernangómez, junto al alcalde, los protagonistas de la película 'Campeones' y la directora del Área de Negocio de CaixaBank, Ana Belén Morale. / MIGUE FERNÁNDEZ El jugador de la NBA y los protagonistas de la película jugaron junto a 60 chicos y chicas con diversidad funcional SANDRA MIRAS Martes, 16 julio 2019, 20:35

Sergio Olmos, Alberto Nieto y Francisco Fuentes, o Paquito como lo llaban de forma cariñosa, se convirtieron en 'Campeones' tras conquistar las pantallas de cine de toda España, y ayer demostraron que son campeones también de la superación. El Campus WOB CaixaBank, dirigido por David Fernández, reunió a estas tres estrellas del cine y de la vida con uno de los jugadores españoles que milita en la NBA, Juancho Hernangómez. El alero del Denver Nuggets ha vuelto por segunda vez a este campus que lleva 19 ediciones perfeccionando un modelo que va más allá del deporte o de las actividades, con un equipo de profesionales especializados en el mundo de la educación, la inteligencia emocional, los idiomas, la danza, la música, la creatividad, las artes escénicas y, por supuesto, el baloncesto. «Todos vamos a jugar un poquito, que al final hemos venido a jugar al baloncesto y disfrutar», comentó Hernangómez durante la rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del colegio Los Olivos.

Al grito de '¡Juancho!', el internacional español se reunía con los otros 'Campeones' para charlar con los niños y niñas del campus, quienes esperaban con ilusión y emoción el momento. Francisco de la Torre tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de elogiar el campus y su faceta más social. Entre bromas sobre si el Unicaja había contactado con Hernangómez, el alcalde de Málaga subrayó la trayectoria del deportista y recalcó su pronta visita a la ciudad con la selección. «Serás bien recibido», aseguró De la Torre. Los asistentes al campus preguntaron algunas de sus inquietudes al jugador del Denver Nuggets, que contestó con sumo placer.

Los niños quisieron saber si prefería jugar con o contra Willy, su hermano y también en la NBA: «Preferiría jugar con él. Ahora en la selección vamos a jugar juntos», aclaró . Otros temas que se trataron estuvieron relacionados con la buena alimentación y la importancia de los estudios. Los 'wober' –como se les denomina a los participantes del campus– disfrutaron de lo lindo tanto de la estrella de la NBA como de los triples de Sergio Olmos, que no tenía nada que envidiar a los profesionales.

Juancho Hernangómez se fotografía con los niños del campus. / MIGUE FERNÁNDEZ

El jugador también se refirió a los malagueños Francis Alonso y Rubén Guerrero, con los que coincidió en la selección sub-20 y a los que elogió. «Francis es un jugador con muchísimo talento, un anotador compulsivo y uno de los mejores tiradores de todo Estados Unidos. Lo ha demostrado durante cuatro años. Buen chaval , buena persona y lo tiene todo para hacerse un nombre en la Liga ACB.

Luego, Juancho Hernangómez tuvo palabras muy cariñosas para Rubén Guerrero, del que dijo que es un diamante en bruto y con el que según explicó, tiene una gran relación de amistad. «Lo que más me gusta de Rubén es lo buena persona que es. Es uno de los mejores amigos que he tenido en la selección sub-20. Creo que puede evolucionar muy bien porque no encuentras pívots españoles de 2,13 como él, tan fuertes y que vayan también arriba. Es un diamante en bruto y hay que seguir puliéndolo. Compartí un mes con él y me alegré cuando lo ficharon al final de la temporada pasada», destacó.

Pero no fueron los únicos que saltaron a la cancha y disfrutaron de la compañía de Juancho Hernangómez y de los 'Campeones' (la semana pasada visitaron el campus los también actores de la película Jesús Lago Solís, Stefan López y Roberto Sánchez). El Campus Wob CaixaBank presentó una novedad en esta edición: celebró una acción de deporte inclusivo con un grupo de 60 chicos y chicas con diversidad funcional. La directora del Área de Negocio de CaixaBank, Ana Belén Morales, habló sobre la educación en el deporte con valores como la cooperación, la tolerancia o el trabajo en equipo, que «es la apuesta que realiza la Obra Social CaixaBank», que ofreció 24 becas para niños en situación de exclusión económica con el objetivo de que pudiesen asistir a este campus y poder vivir una experiencia única.