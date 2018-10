Alfonso Reyes: «Málaga es mi segunda casa» Isabel Permuy El exjugador del Unicaja y presidente de la ABP, valora muy positivamente a la nueva plantilla del Unicaja y recuerda sus cruces contra el Manresa de Casimiro MARINA RIVAS Jueves, 18 octubre 2018, 18:19

Para muchos sigue siendo el hermano de Felipe Reyes, aunque los seguidores del Unicaja quizá le reconozcan vistiendo el '13' en su espalda en la temporada en que el equipo quedó subcampeón de la liga ACB, en 1994/95. Enfundando en una americana y defendiendo su cargo como Presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, que ocupó hace ya cuatro años, Alfonso Reyes regresó a Málaga para ofrecer una ponencia sobre los derechos del colectivo de jugadores, en el Palacio de Ferias y Congresos.

No tengo que preguntarle por sus recuerdos en Málaga porque viene bastante por aquí…

Sí, para mi, Málaga es mi segunda casa. Tengo contacto con la gente de aquí, exjugadores y además todos los años venimos a visitar todas las plantillas, así que cada temporada vengo a ver al equipo.

¿Sigue quedando algo de la mentalidad de jugador en su faceta como presidente de la ABP?

Ya llevo cuatro años y pico con la Asociación, yo sigo siendo un jugador y eso es lo que me hace empatizar más con los jugadores en activo, he vivido todo lo que han vivido ellos y por tanto, sabía y sé de la importancia de estar bien asesorado, protegido y representado por la Asociación.

Siendo sincero, ¿qué porcentaje de jugadores españoles cree que está bien informados sobre sus derechos hoy día?

No sabría decir qué porcentaje de jugadores están bien asesorados hoy día, lo que tengo claro es que nosotros estamos para ayudarles en todo lo que necesiten, es nuestra misión.

Uno de los momentos más tensos desde que está el cargo fue el anuncio de huelga antes de la Copa del Rey…

Nos hemos encontrado muy solos en las negociaciones con las instituciones… Una huelga debe ser lo último, yo participé en la de 1992, por ejemplo y no lo recomiendo, pero cuando no se quieren sentar a negociar… No he pasado más tensión en mi vida que en la reunión con el Consejo Superior de Deportes, fue una satisfacción que contáramos con el apoyo de tantos jugadores.

¿Cuáles son las mejoras o propuestas de las que se siente más orgulloso en estos cuatro años?

Pues, las mejoras y las negociaciones en cuanto al convenio colectivo, el fondo social, el sueldo mínimo de los jugadores…

¿Qué opina sobre la formación académica de los jugadores? ¿Sobrevalorada o necesaria?

En cuanto a lo formativo tenemos convenios con universidades, con centros de idiomas. Es una situación que yo he tenido muy interiorizada (es ingeniero de caminos). Es importante formarse para después tener una vida con más garantías cuando uno deje el deporte.

Un ejemplo de que se puede compatibilizar podría ser Alberto Díaz, en el Unicaja…

Sí, ahora hay que intentarlo con Dani Díez, Carlos Suárez y a ver si el resto también… Sí que hago mucho hincapié en eso.

¿Cómo está viendo el inicio de temporada del equipo?

El Unicaja ha empezado muy bien, la competición siempre es complicada. Este año ya veremos, de nuevo con competición europea también, al menos la EuroCup no es tan exigente como la Euroliga, yo creo que va a ir muy bien.

El nivel de exigencia no es lo único que ha cambiado desde que usted pasó por aquí, ¿no?

Es todo muy diferente, por desgracia como en el resto de plantillas. Y digo por desgracia porque este año sólo hay un 25% de españoles en la liga y desde la ABP creemos que es una proporción paupérrima. Tampoco queremos que los españoles sean un 80%, pero cuando jugábamos nosotros, había tres extranjeros y llegamos casi a conseguir la liga (subcampeones en la campaña 1994/95).

Este año quizá los españoles sean menos pero también suelen acabar entre los mejor valorados en los encuentros, como Jaime Fernández o Alberto Díaz…

Sí, porque hay mucho talento en España, pero ese talento se tiene que desarrollar en la pista. Si no los pones a jugar con los mejores, se pierde…

¿A quién destacaría de la plantilla de este año?

El propio Jaime Fernández, que está espectacular; Carlos, Dani y Alberto son la base del equipo; el otro día Shermadini se salió y de las incorporaciones, Wiltjer también está muy bien y sobre todo, el entrenador, creo que es un grandísimo entrenador.

¿Llegó a coincidir con él en su etapa como jugador?

Sí, cuando él llevaba el Manresa y ganaron la liga (temporada 1997/98). Creo que fue justo después de que nosotros nos convirtiéramos en los encargados de romper con ese duopolio o 'tripolio' de Real Madrid, Barcelona y Joventut y ya luego llegaron ellos y lo hicieron efectivo.

¿Ve al Unicaja en un futuro reciente como aspirante a volver a romper con ese duopolio?

Aspirar claro que puede aspirar, pero el Real Madrid es campeón de Europa y de Liga, el Barcelona está en proceso de cambio, el Baskonia está muy bien y hay otros equipos que también están ahí y eso está bien porque quiere decir que el nivel está subiendo.