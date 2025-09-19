Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Extra Unicaja

Apuesta decidida por el talento y los valores del deporte

Unicaja está comprometido con disciplinas como fútbol, baloncesto, golf, balonmano, voleibol, hockey, atletismo, ciclocrós, natación o deporte adaptado

SUR

Málaga

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:04

Nadie duda de los beneficios, tanto físicos como mentales, del deporte, uno de los pilares para una vida saludable a cualquier edad. Consciente de ello ... y, en el marco del compromiso que mantiene con sus territorios de actuación, especialmente con Andalucía, Unicaja hace una apuesta decidida por la práctica deportiva, a través del patrocinio de distintas iniciativas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Apuesta decidida por el talento y los valores del deporte

Apuesta decidida por el talento y los valores del deporte