Apuesta decidida por el talento y los valores del deporte

Nadie duda de los beneficios, tanto físicos como mentales, del deporte, uno de los pilares para una vida saludable a cualquier edad. Consciente de ello ... y, en el marco del compromiso que mantiene con sus territorios de actuación, especialmente con Andalucía, Unicaja hace una apuesta decidida por la práctica deportiva, a través del patrocinio de distintas iniciativas.

Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol o hockey cuentan con la colaboración de Unicaja a través del apoyo a equipos concretos. El banco también está comprometido con disciplinas como atletismo, ciclocrós, golf, natación o deporte adaptado, entre otras, así como con actividades específicas y con equipamientos con los que favorecer su práctica.

Para Unicaja, el deporte es un motor de desarrollo social, bienestar y cohesión comunitaria, a lo que suma el compromiso con la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida. De hecho, la práctica deportiva fomenta valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. En suma, es un pilar esencial para el desarrollo de una sociedad más saludable e inclusiva.

En este contexto, la entidad impulsa y patrocina diversas actividades deportivas como parte de su estrategia de apoyo a la sociedad, compartiendo con los clientes la experiencia de formar parte activa de esos patrocinios.

Nueva temporada deportiva

Con la llegada del mes de septiembre, Unicaja da la bienvenida a una nueva temporada deportiva, marcada por el entusiasmo, la superación y el compromiso con los valores que el deporte representa, y, precisamente, ese compromiso con el bienestar de la comunidad y el fomento de un estilo de vida saludable se traduce en una estrecha colaboración con equipos de fútbol (Real Madrid CF -masculino y femenino-, Málaga CF, Real Oviedo y Sporting de Gijón).

También el baloncesto es protagonista para la entidad financiera, cuyo apoyo permite consolidar colaboraciones tanto con las plantillas como con sus aficiones, como es el caso del patrocinio del Real Madrid Baloncesto y del Unicaja Baloncesto de Málaga.

Pero no solo Unicaja apoya deportes como el fútbol o el baloncesto, sino que también otorga un papel clave en su estrategia a otras disciplinas como el balonmano, a través del Club Deportivo Elemental Sinfín de Santander; el voleibol, con el Unicaja Costa de Almería, o el hockey, en la figura del Telecable Club de Gijón.

Por otra parte, entre las instalaciones punteras con las que Unicaja está comprometido, se encuentra la estación de esquí y montaña Sierra Nevada de Granada, y, en este marco, la carrera de fondo Unicaja Ultra Sierra Nevada, así como otras actividades dirigidas a toda la familia que se desarrollan en este entorno.

También mantiene su patrocinio con el Descenso Internacional del Sella, una de las pruebas más tradicionales y seña de identidad del deporte y la cultura de Asturias, con la que la entidad lleva décadas colaborando, así como con el Club Series de Golf, una cita obligada para los amantes de este deporte.

El banco muestra, asimismo, su apoyo a proyectos que combinan práctica deportiva con aspectos sociales, como es el caso de Basket 4Life, diseñado para aunar formación e inserción laboral con el mundo del baloncesto.

Unicaja colabora, de igual modo, con numerosas carreras y pruebas deportivas en diversas modalidades, como ciclismo o atletismo, que se celebran por todo el territorio nacional.

Así, cabe destacar, entre otras, la carrera 101 kilómetros de la Legión en Ronda (Málaga), la San Silvestre Toledana y la San Silvestre de Oviedo, la marcha y el cross Espada Toledana, el medio maratón y maratón Badajoz, el cross internacional de Venta de Baños (Palencia), el Concurso Nacional de Salto de Obstáculos a caballo o el duatlón escolar de Bilbao. De igual manera, apoya a equipos como el UCI de Ciclocross de Gijón, el Club Toledo Monteverde de natación y el Club Baloncesto Silla de Ruedas de Valladolid.

Y es que el objetivo de Unicaja, a través de estos patrocinios y colaboraciones, no es otro que continuar trabajando para que el deporte siga siendo un motor de cambio positivo, apoyando a clubes y a toda la comunidad que los rodea, así como crear valor en sus regiones de actuación, contribuyendo así al crecimiento de su negocio.

Cercanía con los aficionados

Esa apuesta por el deporte y por consolidarse como banco de referencia en el ámbito deportivo responde también al deseo de Unicaja de reforzar la cercanía con los aficionados, protagonistas ineludibles de cualquier evento de estas características.

Para ello, organiza, de la mano de los clubes con los que colabora, encuentros meet and greet con jugadores, sorteos de experiencias o de merchandising, entre otras iniciativas, con las que, como banca cercana y de proximidad, fortalecer el vínculo emocional con los seguidores.