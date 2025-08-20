Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de DIARIO SUR puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

IKEA Friheten sofá cama: Comparativa y análisis de la mejor opción para espacios reducidos

El IKEA Friheten sofá cama combina almacenamiento integrado, versatilidad de disposición y diseño moderno para ofrecer una solución práctica y funcional en hogares con espacio reducido.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:29

El IKEA Friheten sofá cama es una de las opciones más versátiles y prácticas para quienes buscan aprovechar al máximo el espacio en ... casa. Este modelo destaca por su diseño contemporáneo, la posibilidad de ubicar el chaise longue en ambos lados y un sistema de apertura suave que facilita su transformación en cama sin esfuerzo. Además, incorpora un amplio compartimento de almacenamiento bajo el chaise, ideal para guardar ropa de cama o cojines adicionales, lo que lo convierte en una solución funcional para apartamentos pequeños o habitaciones de invitados.

