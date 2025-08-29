El Zinemaldia proyectará el documental de Diario Vasco sobre el asesinato de Gregorio Ordóñez El Festival de Cine selecciona para la sección de cine vasco, fuera de concurso, el documental realizado por este periódico sobre el asesinato en Donostia del líder del PP a manos de ETA y el germen de la contestación social al terrorismo

Ocho meses después de su estreno, 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' volverá a las pantallas de los cines Príncipe, pero esta vez como parte de la selección de película de Zinemira, en la que se proyectará fuera de concurso. Esta producción de EL DIARIO VASCO, realizada en colaboración con Gogora y la Diputación de Gipuzkoa, recupera la trayectoria vital y el atentado que en 1995 puso fin a la vida del que fuera primer teniente de alcalde de San Sebastián y dirigente del PP de Gipuzkoa. En esta 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián y apenas a 300 metros del restaurante La Cepa en el que fue asesinado, se proyectará de nuevo la película que, al contar su muerte, cuenta también su vida.

Así lo ha anunciado este viernes el certamen donostiarra, en la presentación de los títulos seleccionados para la sección Zinemira, que recoge lo mejor de la producción cinematográfica vasca del año. En representación de 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' han asistido el director del periódico, David Taberna; la jefa de Información, Arantxa Aldaz; y el adjunto a la Dirección del periódico, Javier Roldán. Las fechas y horarios de las proyecciones se darán a conocer, junto al resto de la programación, en las próximas semanas.

Realizada con motivo del 30 aniversario de un asesinato que sacudió a la sociedad vasca y en especial a la guipuzcoana, y estrenada el pasado 23 de enero en una emocionante sesión que reunió a familiares, amigos, compañeros y ciudadanos, la película pivota en torno al testimonio de la viuda de Ordóñez, Ana Iríbar, y su relación en el tiempo con el hijo de ambos, Javier –«hacia los que solo tengo palabras de agradecimiento», ha dicho el director de DV, David Taberna–, pero cuenta también con la participación de quienes le conocieron de cerca. Ahí se sitúan las intervenciones del exdirector de DV José Gabriel Mujika –compañero de piso en su época universitaria–, y de los periodistas Alberto Surio e Iñigo Urrutia. También participa Mitxel Ezquiaga, quien glosa la figura de «un político irrepetible», con quien horas antes del atentado había compartido tertulia en los micrófonos de una emisora de radio. Consuelo Ordóñez resume en la película el fatídico destino al que aguardaba a Gregorio por su frontal enfrentamiento con ETA: «Sabía que lo iban a matar, lo sabíamos todos».

Los responsables de DV no ocultaban esta mañana su satisfacción por la inclusión de la cinta en Zinemira, junto al resto de producciones vascas. «Es un motivo de orgullo para toda la familia de DV», ha indicado David Taberna, que ha manifestado su gratitud hacia el Zinemaldia «por contar con este proyecto. En los últimos años se han programado diferentes trabajos relacionados con el terrorismo y 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' es nuestra pequeña contribución en formato documental al recuerdo y la explicación de las décadas de terrorismo que sufrimos y su terrible impacto». El director de DV ha animado a la producción de «más libros, más películas y más reportajes en el periódico. No para mirar atrás, sino precisamente para no cometer los errores del pasado y poder mirar adelante». A ese «orgullo», ha añadido Aldaz, «el aliciente que la selección de la película supone a la hora de seguir dando voz a las víctimas del terrorismo a las que todavía falta por escuchar».

En cuanto al recurso a los nuevos formatos narrativos en el ejercicio del periodismo, David Taberna ha indicado que «entrar con más ambición en los formatos audiovisuales es un paso natural de DV, que siempre ha intentado estar en la vanguardia de la información. Hace ahora 30 años, fuimos de las primeras cabeceras en crear su propia página web. El Diario Vasco es un medio de comunidad transmedia, que intenta llegar a la audiencia a través de todas las plataformas posibles. Intentamos estar cada vez más cerca del lector. El documental es un paso más en esa estrategia», ha recalcado.

La idea surgió hace poco más de un año, cuando se acercaba el 30 aniversario de su asesinato. El germen del proyecto es una imagen que aún no existía, ha explicado Javier Roldán: «La de Ana Iríbar y su hijo Javier, caminando juntos por la calle 31 de Agosto». Así nació un documental realizado con el ánimo de dar continuidad en otros formatos a los testimonios de las víctimas que de forma habitual DV recoge en sus páginas. A la vez, el proyecto brindaba a familiares y compañeros del dirigente del PP vasco la oportunidad de recordar aquel suceso delante de una cámara y a través de un formato audiovisual con el que están más familiarizadas las nuevas generaciones.

«Fue un asesinato especialmente doloroso»

En este sentido, Taberna ha apuntado a que uno de los retos que presentaba este proyecto era «evitara los maniqueísmos o el exceso de política partidista por detrás. Una máxima que siempre ha tratado de evitar EL DIARIO VASCO. Y creo que lo hemos conseguido». En la misma línea, Aldaz ha destacado el desafío que entraña «abordar el trabajo informativodesde una especial sensibilidad y respeto, un relato humano sin etiquetas, como homenaje a todas las víctimas del terrorismo».

Taberna ha recalcado que con el asesinato de Ordóñez «ETA atentó contra la voluntad popular. Ahora que se usa con tanta facilidad la palabra fascista, su asesinato fue el ejemplo más revelador de lo que era ETA: puro fascismo, que no es otra cosa que matar o tener amenazado al que pensaba diferente».

En la misma línea se ha manifestado el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, quien en declaraciones a este periódico ha indicado que «el asesinato de Ordóñez fue especialmente doloroso. Por un lado, porque mataban a un ser humano y por otro, porque ETA intentaba impedir que el PP llegara a la Alcaldía de San Sebastián, algo que tenía que haber ocurrido si ése era el deseo de los donostiarras y al margen de las ideologías de cada uno. Por eso fue doblemente terrible:por las consecuencias humanas y por su ataque a la democracia».

El responsable del certamen ha reiterado que «cesde el Festival intentamos dar visibilidad a diferentes formas de entender nuestro pasado y nuestra historia, y a películas que hablan de cosas que ocurrieron en nuestro pasado más reciente».

