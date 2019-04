Lo de montar una web con todas las series y películas disponibles es de revolucionarios. Y además por la gorra. Pero nada como llamar a la página Series Yonkis. Sus promotores ya vieron venir que el consumo de series se iba a convertir en la dosis nuestra de cada día. Por no hablar de las sobredosis de los maratones ante el televisor que perjudican seriamente la salud. Casualidad u oráculo, el caso es que los gurús de Series Yonkis & Co vieron venir el dinero fácil y se apropiaron de la propiedad intelectual de otros revestidos de Robin Hood de la red. De emprendedores piratas de la Isla del Tesoro de otros. Con la complicidad de los internautas. El que esté libre de descargas que tire el primer ratón. No seré yo.

El caso es que los propietarios de Series Yonkis se sientan en el banquillo una década después de comenzar la investigación y cinco años después de que les cerraran la cartelera infinita de su ciberchiringuito. La línea de defensa es tan inteligente como cínica. Ellos solo estaban allí y eran los usuarios los que ponían los enlaces a las descargas que siempre estaban fuera de las fronteras de su web. Ellos traficaban, pero nunca tocaban la mercancía. Para eso tenían a sus usuarios yonkis. ¡Mira que pusieron bien el nombre de la web!

Los espectadores e internautas tenemos nuestra responsabilidad en todo esto como bien nos recordó Javier Gomá en su 'Tetralogía de la ejemplaridad' que, desde luego, hizo mucho más bien desde el reposo por acabar con la piratería que el griterío apocalíptico que acompañaba cualquier debate sobre el tema. La ley también intentó acabar con el trapicheo seriéfilo y peliculero, pero a la vista está que los tiempos de la justicia no son los de Internet.

Las descargas ilegales siguen existiendo pero murieron de éxito. Ya no se perciben como una pandemia sin vacuna posible. ¿Qué ha cambiado? Pues la llegada de las plataformas legales de 'streaming' y su cambio de paradigma. Ni alquiler ni descarga, sino visionado con tarifa plana. Algo a lo que los propios creadores y sus sociedades de gestión se resistieron. Alargando el enganche a un pirateo que pedía a gritos una solución tipo Netflix, Amazon, Flixolé, HBO... Ya están aquí y seguimos siendo yonkis. Pero ya pagando y sin sentimiento de culpa.