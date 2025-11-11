Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yoko Ono en un icónica imagen de 2012. Matthew Placek

Yoko Ono sobrevuela su leyenda maldita de 'mujer dragón'

Arte ·

Una muestra en el Musac de León celebra siete décadas de creación de la comprometida y 'odiada' maga de las ideas / «No inventó la rueda, pero hizo casi todo antes que todos», dice Rodríguez Fominaya

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

León

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:27

Cuando el arte conceptual despertó, Yoko Ono ya estaba allí. A sus 92 años la poliédrica y combativa artista (Tokio, 1933) que tantos palos ha ... tocado como recibido, ha superado su oscura y maldita leyenda de 'mujer dragón'. Osada pionera del arte conceptual, se ve al fin reconocida, como una influyente maga de las ideas, comprometida con la paz, el feminismo y el arte más participativo y provocador.

