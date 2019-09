VOCES PARA SEPTIEMBRE

Va a ser un poco raro este inicio de curso para los oyentes de la radio española. Para quienes gustan de comenzar o pasar el día con las voces de sus locutores preferidos, este lunes ofrece cambios, reincorporaciones y hasta desapariciones de voces insignes. Gracias a la digitalización o al podcast ya la estacionalidad o la temporalidad no es tan decisiva en el consumo radiofónico, vale. Pero, ah, la radio de verdad sigue siendo la del directo, esa que cuenta la vida en caliente y que nos acompaña en casa, en el coche o en nuestros aislados auriculares. Esa que siempre toma la forma de la intimidad más cercana, de una familiaridad que sobrepasa sin violencia el límite de la cortesía y se adentra con educación en nuestros cerebros y en nuestro sentimiento.

Ante esos fuertes lazos entre radioyentes y emisoras de radio, cualquier cambio en quienes presentan sus programas son delicados, muy pensados. Aunque la fidelidad sea grande y no haya tanto zapeo, también la competencia es dura. Además, este medio convive ahora con la amenaza de estímulos múltiples y la obligación de tener hasta que volcar en YouTube o en redes sociales el eco de su trabajo: como si lo que no fuera 'trending' o visible no existiese.

En este lunes de retorno nos topamos pues con una vuelta radical en muchas parrillas. Lo mismo tanto baile de nombres provoque respingos entre los oyentes, ante el desajuste horario o la sensación de que alguien nos ha cambiado los muebles del salón: ¿Oír a Àngels Barceló en la SER a las ocho de la mañana y a Pepa Bueno por la noche? ¿Escuchar, que no oír, a Pepa Fernández en RNE o a Mariló Maldonado en Canal Sur Radio en días no festivos? ¿Tener a Vigorra dando caña todas las mañanas desde la radio andaluza y no a Tom Martín Benítez? Algunas cadenas han movido pocas fichas: Onda Cero persiste en la efectividad de Alsina y Otero y la COPE confía en Herrera, ahora con nueva compañía. Mucho trajín de cambios que, al final, la rutina convertirá en costumbre. En ese cálido mito del eterno retorno basa su poder la magia de la radio.