Voces del ayer

Al final, incluso al principio, todos queremos llegar a casa. Lo que varía es el concepto de hogar. Para algunos, es una camisa planchada; para ... otros, el olor a croquetas. Para mí, es una canción. La primera vez que escuché cantar a Eddy Smith, sentí el mismo escalofrío que me recorrió al terminar de ver Stand by Me, de Rob Reiner. La voz, tiernamente descarnada de Smith, conserva el elogio a la amistad que suena en el tema interpretado por Joe Cocker para la película.

Eddy Smith & The 507s suenan al estilo musical denominado americana, a pesar de haber surgido en el Reino Unido. La banda está formada por cinco amigos que siguen tocando juntos desde su época universitaria, cuando ensayaban en la polvorienta sala 507, a la cual rinden homenaje con su nombre. Sus influencias nacen en la música de las décadas de los 60 y 70, aunque su particular forma de traer al presente el peso de artistas como Jackson Browne, Joe Cocker, The Band, The Eagles y Otis Redding, entre otros, queda diluida en una mezcla muy personal de country y soul, sazonada con pinceladas más contemporáneas, al estilo de músicos como Ray LaMontagne.

Acompañado acertadamente por su piano, Eddy Smith es reconocido hoy como uno de los mejores vocalistas del circuito especializado en country soul y blues. La banda ha dejado huella en la escena británica de música americana con tan solo dos EPs —posteriormente reunidos en un único disco, 'A Little Too Late: Parts One & Two' (2022)— y su primer larga duración, 'Right Up 'til Now' (2023). Este trabajo recorre prácticamente todos los estilos musicales de raíz americana con una evocación constante a los sonidos de otra época.

Además de la experiencia transformadora que supondrá un concierto de esta banda el próximo día 14 de mayo, para que lo imposible siga ocurriendo, es necesario apoyar a la sala Louie Louie, cuya oferta musical es digna de una capital con más de tres millones de habitantes. No hay miércoles que pueda con la voz de Smith cantando Middle of Nowhere. Simplemente insuperable.