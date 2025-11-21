Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Participantes de la performance colectiva 'Incertidumbres efímeras' tensan hilos en la plaza Nueva del Saucedo. Julio J. Portabales

Villanueva del Rosario: un fin de semana que transforma al pueblo en una galería de arte viva

El festival ACRO, en su segunda edición, llena el municipio de exposiciones, performances y recorridos culturales

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Villanueva del Rosario

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

Se suele decir que las segundas partes nunca fueron buenas, pero ACRO parece decidido a romper esa idea. El Festival de Arte Contemporáneo de Villanueva ... del Rosario celebra este fin de semana su segunda edición consolidándose como un evento capaz de transformar por completo este municipio malagueño de poco más de 3.000 habitantes. Desde primera hora del viernes, decenas de actividades ocuparon sus calles, plazas y espacios culturales, atrayendo a cientos de visitantes y situando al pueblo en el mapa nacional del arte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Un policía local de Marbella y un exagente, a prisión por el atraco armado e intento de secuestro a un empresario en Málaga
  5. 5 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  6. 6 Luces de Navidad en Málaga: encendido, horarios, hilo musical y nueva decoración
  7. 7 Vino, velas y un masaje con aceite: claves de la supuesta agresión sexual con sumisión química en Benalmádena
  8. 8 David busca al camionero que lo dejó en el asfalto tras chocar con su moto en la A-7 en Marbella
  9. 9 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga
  10. 10 Vecinos de Carretera de Cádiz cortan Héroe de Sostoa para exigir que el Ayuntamiento les reciba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Villanueva del Rosario: un fin de semana que transforma al pueblo en una galería de arte viva

Villanueva del Rosario: un fin de semana que transforma al pueblo en una galería de arte viva