Villanueva del Rosario: un fin de semana que transforma al pueblo en una galería de arte viva

Se suele decir que las segundas partes nunca fueron buenas, pero ACRO parece decidido a romper esa idea. El Festival de Arte Contemporáneo de Villanueva ... del Rosario celebra este fin de semana su segunda edición consolidándose como un evento capaz de transformar por completo este municipio malagueño de poco más de 3.000 habitantes. Desde primera hora del viernes, decenas de actividades ocuparon sus calles, plazas y espacios culturales, atrayendo a cientos de visitantes y situando al pueblo en el mapa nacional del arte.

La jornada inaugural de este 21 de noviembre arrancó en la plaza Nueva del Saucedo, que volvió a convertirse en el punto neurálgico del festival. El espacio José Hernández acogió la apertura oficial, protagonizada por María Rosa Jurado, comisaria de la exposición 'Anatomías del Desasosiego', un homenaje al artista plástico que da nombre a la sala. En la muestra, autores como Lou Campos, María Cañas, Rafael Jiménez Reyes, Anna Jonsson, Ismael Pinteños, Irene Sánchez o José Luis Serzo exploraron el universo grotesco a través de grabados, pinturas y experiencias sensoriales.

Uno de los rasgos que define a ACRO es su inmediatez: se puede salir de una exposición para, unos pasos más adelante, encontrarse de lleno con una performance. Así ocurrió en la propia plaza Nueva del Saucedo, donde estudiantes y docentes del Máster Universitario de Investigación y Educación Estética de la Universidad de Jaén realizaron 'Incertidumbres efímeras', una acción en la que decenas de personas se envolvieron con hilos blancos que, al tensarse, conformaron una gran telaraña humana en el corazón del municipio.

Fotos: Julio Portabales 1 /

Ruta cultural

La ruta cultural continuó por distintos rincones del pueblo, guiada por las coordinadoras del festival, Sara Sarabia y Verónica Ruth Frías, acompañadas por el alcalde, Ignacio Ramos. En una de esas calles esperaba Rocío Rivas con su mural 'Zahorí, donde nace un río', una obra creada con piezas de barro moldeadas y estampadas con las huellas dactilares de los vecinos, formando la silueta del recorrido de los ríos que atraviesan Villanueva del Rosario.

Desde allí, la comitiva avanzó hasta La Ecléctica, donde la artista barcelonesa Julia Barbany presentó 'Between bambalinas', una instalación performativa desarrollada dentro del Programa Barcelona Producción de La Capella. En un espacio escénico construido con tomates, papeles y una pantalla proyectando una cuenta atrás, Barbany reflexionó, entre ironía y crítica, sobre la constante sensación de vivir al borde del fin del mundo.

Julia Barbany presentó 'Between bambalinas' en La Eclíptica, donde reflexionó, entre ironía y crítica, sobre la constante sensación de vivir al borde del fin del mundo

El resto de espacios expositivos del municipio también abrió de forma simultánea, ofreciendo una panorámica diversa del arte contemporáneo actual. En Peligro19, Fran Pérez Rus presentó 'Dinámica de fluidos', una investigación visual sobre materia y energía; en RARA Residencia, Della Bowen expuso 'Primer encuentro de extraños familiares'; La Ecléctica acogió 'Ritualidad en el arte: Thanatos y Eros', de Mimi Ripoll; mientras que el Estudio de Ignacio del Río mostró 'Parajes de lo íntimo', junto a obras de Marta Pozas. A estas propuestas se sumaron 'Mirar lo invisible' en Rancho Rata y la instalación 'Siete supositorios para el Alma Moderna' en el Museum of Failure.

La primera jornada terminó de forma vibrante. RARA Residencia acogió el concierto experimental de Nina Rauk, y la celebración continuó en el Hakari Pub con la sesión de DJ Dangor, que mantuvo el ambiente festivo hasta bien entrada la madrugada.

Este sábado el festival continúa con un encuentro profesional en la Casa de la Cultura, con la participación de Rosa Pérez, Miguel Ángel Moreno Carretero, Gerardo López López y María Arana Zubiaurre, un espacio de reflexión sobre la creación actual y la descentralización cultural.

A partir del mediodía, las salas vuelven a abrir junto a nuevas performances como 'Alma y Caparazón' en Cerámica El Jaral, además de rutas guiadas por los espacios activados del municipio. Por la tarde, ACRO ofrecerá 'Fuego y agua', la apertura de El Granero y una noche de conciertos con PRRRM, Ximena Carnevale, Niche Ramirez y, como cierre, Rosa Pérez + NOKÉO, completando un sábado marcado por la vitalidad cultural.