Villanueva del Rosario abre sus puertas al arte contemporáneo español en el mundo rural

Se suele decir que lo que funciona no se debe tocar. Es una realidad, pero eso no implica que no pueda evolucionarse para optimizar los ... resultados al máximo. Y precisamente eso es lo que busca la segunda edición del Festival de Arte Contemporáneo de Villanueva del Rosario, ACRO. Una iniciativa que ya en 2024 dejó una gran huella en el municipio y que este año regresa con una importante novedad: romperá la barrera provincial. El municipio malagueño se convertirá los próximos 21 y 22 de noviembre en residencia de numerosos artistas procedentes de distintos puntos de la geografía española, como Jaén, Bilbao o Barcelona, que se darán cita para celebrar el arte en el mundo rural.

Cabe recordar que ACRO nació del impulso de varios proyectos locales, como RARA Residencia y Peligró 19, además de la organización de la Asociación Cultural Escópica. La esencia del festival continúa marcada por la práctica artística contemporánea y su desarrollo en la denominada «periferia rural», que permite generar una simbiosis entre la escena local y los referentes nacionales de distintas disciplinas. De este modo, el festival demuestra que «el crecimiento profesional no depende de la geografía urbana, sino de la potencia de las conexiones», como destacan desde la organización.

La codirectora del proyecto, Sara Sarabia, subrayó durante la presentación del programa en Cervezas Victoria que la clave de ACRO es «poner en valor lo que nosotros hacemos». Además, quiso resaltar que la función del festival es sumar a la amplia oferta cultural de Villanueva del Rosario, que se integra dentro de su nueva marca turística ADN (Arte, Deporte y Naturaleza).

Sarabia adelantó también algunas novedades de esta nueva edición, en la que el talento nacional tendrá un papel protagonista. Bilbao, Asturias o Madrid serán algunos de los puntos representados por artistas que buscan «aportar algo más a lo que ya ocurre en Villanueva del Rosario». «Tenemos esa ambición profesional y creemos que ACRO, y las relaciones que genera, también hacen que los artistas y profesionales que estamos en Villanueva tengamos más proyección y rotación», apuntó la coordinadora.

En la misma línea, la también codirectora Verónica Ruth Frías recordó que esta iniciativa, que el año pasado supuso «un salto al vacío», se ha consolidado como un valor esencial para el municipio. En sus palabras, «es como poner nuestro granito de arena» para acercar el arte contemporáneo a los vecinos, con el objetivo de que cada vez más personas lo disfruten y lo comprendan: «En Villanueva del Rosario también pasan muchos profesionales del arte y eso es lo que queremos compartir con todos», señaló.

Aunque ACRO se celebre de manera anual, Frías recordó que el trabajo detrás del festival se desarrolla durante todo el año y requiere el esfuerzo de muchas personas para hacerlo posible. «Somos un martillo pilón», dijo a modo de símil la artista malagueña, quien insistió en que, si algún día no pudiera celebrarse en este formato, buscarían nuevas formas de promover el arte rural: «Tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar», concluyó.

Apoyo institucional

Además del trabajo realizado por Verónica Ruth Frías y Sara Sarabia, así como por Fabián Vroom y Cyro García (coordinadores), hay que destacar el apoyo institucional de diversos organismos. Varios de sus representantes estuvieron presentes durante el acto, como el delegado territorial de Cultura y Deporte, Carlos García; el director general de Cultura de la Diputación de Málaga, Pedro Bosquet; o el alcalde de Villanueva del Rosario, Ignacio Ramos.

El delegado territorial de Cultura destacó durante su intervención el valor cultural y social del proyecto impulsado en Villanueva del Rosario. Recordó cómo conoció la iniciativa tras coincidir con el alcalde en distintos eventos, y subrayó que el municipio «se ha convertido en un referente cultural más allá de la provincia, reconocido incluso a nivel nacional». García puso en valor la implicación del pueblo «a lo largo de todo el año, desde los colegios hasta las personas mayores», y resaltó la importancia de hacer del arte contemporáneo «una parte cotidiana de la vida rural».

En la misma línea, Pedro Bosquet, insistió en que el verdadero mérito recae en las creadoras y coordinadoras del proyecto. «El mérito es vuestro, por vuestra trayectoria y por la confianza que transmitís tanto a las instituciones como a los patrocinadores privados». En su opinión, esta propuesta «no es efímera, sino un proyecto con impacto real, capaz de generar comunidad y sentimiento de pertenencia mediante la cultura», una clave del reconocimiento que Villanueva del Rosario está alcanzando a nivel nacional.

Tras las intervenciones del delegado y del director general, el alcalde de Villanueva del Rosario, Ignacio Ramos, tomó la palabra para agradecer el apoyo institucional recibido y destacar la magnitud del proyecto. «Estoy enormemente agradecido a Pedro y a Carlos por colaborar durante dos años consecutivos con esta iniciativa de gran envergadura», señaló. Ramos subrayó la relevancia de que un proyecto con este nivel de impacto nacional «nazca y crezca en un municipio de menos de 5.000 habitantes del interior», y felicitó a las creadoras y artistas implicadas «por haber convertido una idea en una realidad que está transformando el pueblo».

Programación

La segunda edición de ACRO desplegará durante los días 21 y 22 de noviembre una completa programación que llenará Villanueva del Rosario de arte contemporáneo. El festival abrirá el viernes con la exposición 'Anatomías del Desasosiego', comisariada por María Rosa Jurado, y una performance colectiva a cargo del Colectivo Bacano, formada por estudiantes y docentes del Máster de la Universidad de Jaén. La jornada incluirá además propuestas como el mural 'Zahorí, donde nace un río' de Rocío Rivas y la acción 'Between bambalinas' de la barcelonesa Júlia Barbany, así como la apertura simultánea de exposiciones en espacios locales como Peligró19, RARA Residencia, La Ecléctica, Rancho Rata o el Museum of Failure. La noche cerrará con el concierto de Nina Raku y la fiesta musical de DJ Danger.

El sábado, el arte tomará de nuevo las calles con un encuentro profesional en la Casa de la Cultura, que reunirá a figuras como Rosa Pérez, Miguel Ángel Moreno Carretero, Gerardo López López y la bilbaína Marian Arana Zubiate. A lo largo del día se sucederán nuevas exposiciones, rutas guiadas y performances como 'Fuego y agua' de Raúl Navas, además de la apertura de espacios de creación locales que volverán a ser punto de encuentro para artistas y visitantes.

La programación se cerrará en la Plaza Nueva del Saucedo, donde se celebrarán los conciertos y actuaciones finales que pondrán fin a dos días dedicados íntegramente a la creación contemporánea en Villanueva del Rosario.