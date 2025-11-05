Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Organizadores, participantes y colaboradores en la presentación de ACRO, que se llevará a cabo en el municipio de Villanueva del Rosario. Julio J. Portabales

Villanueva del Rosario abre sus puertas al arte contemporáneo español en el mundo rural

El festival ACRO celebra su segunda edición los días 21 y 22 de noviembre y da el salto al ámbito nacional, reuniendo a artistas de distintos puntos del país, como la barcelonesa Julia Barbany o la bilbaína Marian Arana Zubiate

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

Se suele decir que lo que funciona no se debe tocar. Es una realidad, pero eso no implica que no pueda evolucionarse para optimizar los ... resultados al máximo. Y precisamente eso es lo que busca la segunda edición del Festival de Arte Contemporáneo de Villanueva del Rosario, ACRO. Una iniciativa que ya en 2024 dejó una gran huella en el municipio y que este año regresa con una importante novedad: romperá la barrera provincial. El municipio malagueño se convertirá los próximos 21 y 22 de noviembre en residencia de numerosos artistas procedentes de distintos puntos de la geografía española, como Jaén, Bilbao o Barcelona, que se darán cita para celebrar el arte en el mundo rural.

