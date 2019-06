Videoanálisis de Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted 02:09 El conocido juego de terror que basa su acción en el clásico escondite inglés llega a PlayStation VR JON SEDANO Málaga Miércoles, 26 junio 2019, 00:14

Si ya de por sí daba miedo pasar una noche en la pizzeria Freddy's, ahora la adrenalina recorrerá todo nuestro cuerpo al hacerlo en realidad virtual. Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted es la propuesta de Steel Wool Studios para PlayStation VR. Descubre qué te puedes encontrar mediante el análisis en formato vídeo que le hemos dedicado.