LA VICTORIA DE LOS CAMPEONES

Dio en la diana Javier Gutiérrez cuando el otro día aseguraba en estas mismas páginas que todavía no nos habíamos dado cuenta del gran bien que 'Campeones' había hecho. El flamante Premio Málaga-SUR lo situaba en el punto correcto ya que se trataba de un beneficio social más que cinematográfico. Tres millones y medio de espectadores se han dejado atrapar por esta contagiosa película de Javier Fesser que nos ha abierto los ojos a la discapacidad con una historia positivista que ha mezclado los valores del deporte con los humanos y una galería de personajes entrañables y fuertes que se alejan de los clichés habituales en nuestro cine. Gutiérrez sabe de lo que habla porque tiene un hijo discapacitado y, desde que recibió el guion, se entregó a estos 'Campeones' y su lección de vida. Una vida difícil y con frustraciones. Como las de cualquier persona. Y ahí está su mérito. En mostrarnos que todos tenemos nuestra discapacidad y que, cuando no es física, está en nuestra cabeza y en nuestra forma de mirar con rechazo o paternalismo a los que no son como nosotros.

Nos hacen falta más campeones que nos cuenten su historia. Este fin de semana se reparten los premios Asecan del cine andaluz y entre los nominados a corto documental está 'Victoria', que también es el nombre de la protagonista, una estudiante de Medicina que se prepara para salir de marcha con su mejor amiga. Esa amiga es la realizadora malagueña Alejandra Perea que graba esta cómplice y valiente película cargada de realidad. No voy a destripar más de su argumento porque merece la pena verla, descubrirla y sorprenderse. Pero sí diré que Victoria se pone delante de nosotros sin filtros para mostrarnos cómo es y cómo siente. Y con ella exploramos un relato cargado de verdad que se adentra en uno de esos tabús sociales que ya planteó hace años la película 'Yo, también', protagonizada por otro malagueño, Pablo Pineda. La necesidad que todos tenemos de gustar, de divertirnos y de amar. Y de ser amados más allá del envoltorio que nos ha tocado. Gracias, Victoria.