Viaje en el tiempo por el mundo de Ute Lemper

El contrabajo espera, apoyado de costado en el suelo, a que el el escenario se llene. Cuatro músicos ocupan sus puestos, diligentes, y miran al pasillo por el que está a punto de llegar la estrella de la noche. Ute Lemper, la legendaria intérprete alemana (Münster, 1963), camina con paso firme, casi como si se contonease, hacia el micrófono. Un taburete y una mesa redondean la escena: el Cervantes aplaude, todavía sin que su público sea consciente de que el patio de butacas está a punto de convertirse en un cabaret privado, gracias a una revisión de clásicos llevados sin miramientos al estilo Lemper. El viaje por el tiempo está a punto de comenzar.

La cantante alemana ha hecho escala en Málaga este domingo, dentro del programa del Terral 2019 –ese festival que busca profundizar en las raíces de la música–. La primera canción fue una clara declaración de intenciones: una balada destilada con tintes 'jazzeros' pero templados, que justo al terminar conectó sin pausa con 'One for my baby', el éxito seductor de Sinatra. Con este segundo canto al flirteo de bar malhumorado, Lemper se llevó el primer gran aplauso de la velada, que ella recibió con sus característicos gestos sacados del cine y del teatro de los setenta.

«¡Hola Málaga!», fueron sus primeras (y últimas) palabras en castellano. A partir de ahí se dirigió a sus seguidores en un perfecto e inteligible inglés aprendido. «Tengo muchísimos recuerdos entre los bastidores de este maravilloso teatro; no recuerdo si he venido dos o tres veces, pero fueron hace mucho tiempo», explicó. «Recuerdo a mi hijo jugando al fútbol en la plaza de la entrada cuando tenía dos años, ahora ya es un hombre de provecho», bromeó, antes de confesarse «muy agradecida» por haber regresado a Málaga. «Es un placer estar en esta sala y en este precioso lugar del mundo que vive la historia del pasado y del futuro de forma tan especial».

Un momento de la actuación de Ute Lemper. / Fernando Torres

Continuó entonces, tras recibir el aplauso de rigor de los asistentes –que ocuparon la mitad del aforo según fuentes del teatro–, con más revisiones. Se decidió entonces por llevar a un jazz casi progresivo la acústica 'Blowing in the wind', de Bob Dylan. En esta versión, Lemper demostró que no solo es capaz de encarnar de forma genuina el sonido cabaret, sino que ella y su banda tienen tablas y solera suficiente para jugar con cuatro acordes folk para construir un sonido único y propio.

Y en ese detalle residió la causa del éxito de la velada, en la impresionante sincronía de la cantante y sus cuatro músicos. El elenco estaba compuesto por un trío clásico de jazz (piano/teclado eléctrico, contrabajo y batería), adornados con un sublime bandoneón encargado de ampliar la ya de por sí amplia paleta de sonidos que otorgaba el conjunto. La conexión entre los cinco músicos no solo estaba en los momentos más complejos en cuanto a la técnica; también se veía en el final de muchas de las piezas en las que Lemper miraba a su pianista para decirle con las manos que diera otra vuelta, que quería seguir dando guerra en el último repique de la percusión. Todos ellos demostraron tener una capacidad impecable para improvisar en favor del resultado final, es decir, en el lucimiento de la cantante.

La velada continuó con clásicos prestados pero también con alguno propio, como 'Streets of Berlin' («will you miss me?»), uno de los momentos más intensos por los constantes cambios de ritmo, de tempo y, como no, por los bailes de Lemper. En este tema se arrancó a jugar con un sombrero tipo bombín y una bufanda de plumas rojas, que aportaron desde entonces la única nota de color en la puesta en escena. En alemán, francés e inglés, la cantante se metió en el bolsillo de su vestido con lentejuelas a los asistentes durante casi dos horas de espectáculo, dejando claro que, en eso de evocar la cultura 'noir', la edad y la veteranía son un grado más que necesario.