Verso de Alcántara, palabra de periodistas
El Ateneo rinde homenaje al poeta con un recital en el que sus compañeros de la prensa ponen voz a sus sonetos y estrofas
Viernes, 24 mayo 2019

Dejaba su columna de cada día con puntualidad vespertina. Y llamaba cada tarde para confirmar que el fax seguía funcionando y, de camino, charlaba de alguna noticia del día, de un reportaje que había leído del barrio de Lagunillas en el que se crió cuando cursaba «segundo de jazmines» o del partido del Málaga de aquellos días. Manuel Alcántara, decano de los articulistas, fue un maestro para varias generaciones de gacetilleros que aprendieron a hilar fino en este oficio leyendo el traje que el malagueño le hacía a diario a la contraportada de SUR. Pero el periodista Juan Gaitán recordó ayer que Alcántara tuvo otro magisterio, el poético, y que el autor lamentaba que sus propios compañeros citaran más su prosa que sus versos. Por ello, el Ateneo organizó ayer un acto para «llevarle la contraria» al escritor y reivindicar precisamente su poesía por boca de una veintena de periodistas que pusieron voz a sus sonetos y estrofas en un recital que retrató a Alcántara en «su hondura y su altura, que las dos cosas conviven en la inmensidad de sus poemas», dijo Gaitán.

Compañeros de galeradas, de ondas y de pantallas se unieron en esta biografía poética que comenzó precisamente por la memoria, la infancia y el autorretrato del autor, siguió con los versos sobre Málaga y el mar que surcan su obra con una línea argumental imprescindible y acabaron con los poemas sobre la muerte que siempre estuvo presente en su producción, no solo en su última etapa. El periodista Domi del Postigo abrió el recital con todo un recorrido vital, el poema 'Biografía', al que siguieron Victoria Abon con 'Carnet de identidad', Pedro Luis Gómez con 'Las palabras' –esas que Alcántara usaba para «conocerse»–, Princesa Sánchez con 'Suelo primero del Parque' y Francisco Griñán con 'Niño del 40'.

'Arcángel de pereza' sonó en la voz de Teresa Santos, mientras que Alfonso Vázquez dejó clara otra máxima alcantariana: 'El poeta pide por su voz'. José Antonio Sau nos llevó por la orilla de 'No sabe el mar que es domingo' y Marina Fernández atracó en esa 'Canción 1' que reza «Por la mar chica del puerto». Luciano González también navegó por 'El mar no puede morir', Rafael Salas viajó por 'Este verano en Málaga' e Isabel Ladrón de Guevara revivió la eterna 'Vuelta a la mar de Málaga'.

«El peaje de ir por su cuenta»

Antonio J. López cambió de verso con 'Soneto para acabar el amor', José Infante profundizó esa línea con 'Este jueves depende de tu boca' y Guillermo Busutil recitó 'Yo tuve el corazón capaz de lluvia'. Pablo Bujalance comenzó a entonar una despedida en 'Me busco por el tiempo', Bella Palomo recitó esa 'Canción 4' en la que hondura y humor riman para pedir «que no me despierten», María Eugenia Merelo recordó su conjura para 'No pensar nunca en la muerte' cuando siempre lo hizo, José María de Loma elevó la plegaria de 'Como una oración' y, para concluir, Juan Gaitán rescató al poeta, al periodista y al amigo en 'Le gustaban pocas cosas'.

El recital 'Periodistas in versos', organizado por el Ateneo de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara, contó con la presencia de la hija del poeta y periodista, Lola Alcántara, y se convirtió en una reivindicación del escritor malagueño de la Generación del 50 que, como autor, «pagó el peaje de ir por su cuenta», aseguró Gaitán. Por ello, las voces de sus compañeros de profesión sirvieron ayer «para trazar un boceto del Alcántara poeta, el más genuino, el mas verdadero», sostuvo el presentador del acto que concluyó recordando la confesión del propio Manuel: «Miradme a los versos, no os engaño».