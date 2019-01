Verne y el poder de la imaginación Juan Antonio Hidalgo, Franc González, Estefanía Moscoso y Arcadio Chillón, en el Echegaray . / Germán Pozo La vida del escritor se transforma en un musical rock con factura malagueña REGINA SOTORRÍO Miércoles, 23 enero 2019, 00:18

Solo con el poder de la mente se pueden cruzar muchas fronteras. Una imaginación desbordante -entre otras muchas cosas- es lo que hizo de Julio Verne un genio de la ciencia ficción. Y también de imaginación hace gala 'Verne: Futuro y Ficción'. La compañía malagueña Nuevo Teatro Musical convirtió ayer en el Echegaray la vida del escritor de 'Veinte mil leguas de viaje submarino' en un musical rock con la estética steampunk de la que Verne es considerado padre.

Tienen el enorme mérito de construir un musical de la nada, con un texto y unas canciones inéditas firmadas por Franc González y Manuel Rueda. Música que interpretan en directo, en un discreto segundo plano pero sin esconderse, el propio Manuel Rueda a la guitarra eléctrica, Nacho Doña al piano, Emilio Ocaña al bajo y Pedro Valdivielso a la batería. Piezas que en su mayoría funcionan a la primera escucha -y eso no es fácil- y que van del jazz a las canciones al estilo Broadway, con un protagonismo indiscutible del rock. La potencia instrumental, no obstante, hacía en ocasiones inaudibles las letras.

Tienen, además, la valentía de facturar un musical con lo básico, alejado de las superproducciones a las que acostumbra el público. Una especie de Off Broadway malagueño. Aquí, cuatro actores y cantantes se desenvuelven en una escena decorada únicamente por una estrella polar de cuatro puntas que mueven según las necesidades de la función.

Realidad, ficción y futuro

En ese contexto, se relatan momentos cruciales en la vida de Julio Verne, interpretado por Franc González. Un recorrido vital donde no faltan Caroline Tronçon (Estefanía Moscoso), su primer amor; Pierre-Jules Hetzel (Arcadio Chillón), el editor que le llevó a la fama, y hasta Alejandro Dumas (Juan Antonio Hidalgo), de quien se hizo amigo al llegar a París. Todos le ponen ganas, energía y pasión, con el apoyo de las buenas voces de González y Moscoso. Pero el argumento no se queda ahí. Su biografía se entrecruza con el futuro distópico del que habla en sus novelas y que justifica la obsesión de Verne por alertar a la humanidad de los peligros que corre si no cambia el rumbo de sus acciones. Y es en ese querer ir más allá, en esa mezcla de realidad, futuro y ficción, donde la historia se vuelve confusa por momentos. Quizás le falte algo de maduración, pero esto solo es el principio.

Lo que queda bien claro es su mensaje, que mucho de lo que Julio Verne vaticinó en el siglo XIX ha dejado de ser ciencia ficción, que las máquinas dominan el mundo, que el arte representa una amenaza para algunos... Y, en ese caso, la salida no es otra que volver a lo esencial, a lo que nos hace humanos: las emociones y la creatividad.