Aquel verano de Javi Calleja: Inspiración en Mikonos Para el artista malagueño su verano es el que se vive o acaba de vivir, como el que ha pasado en la isla griega gracias a una residencia de artistas MIGUEL ÁNGEL OESTE Miércoles, 17 julio 2019, 23:53

El mejor verano es el verano que se está viviendo o se acaba de vivir. Es lo primero que me dice Javi Calleja, que acaba de regresar de una Residencia de artistas de un mes en la isla griega de Mikonos dentro del programa internacional de residencias de la Galería Dio Horia. Un lugar cargado de tradición histórica y de gatos. «Mikonos está plagada de gatos. Conviven como si fuesen humanos». Y esto a Calleja le agrada, porque es una forma de estar con sus tres gatos a los que echa de menos. El trabajo emocional, sensitivo, de este artista está influido por lo que vive en cada momento. De ahí que la luz, la arquitectura, el color de las flores y otros elementos de este enclave le influyan en sus obras, pues sus pinturas abordan esas cosas pequeñas que en realidad son las cosas importantes de la vida.

Ha pasado todo el mes de junio en la isla, gracias a la residencia que le favorecía salir de su entorno natural para inspirarse. Y ha sido feliz con la rutina del proceso creativo. Desayunaba en una terraza con vistas al mar y al monte. Luego bajaba al estudio, que estaba entre dos capillas. El blanco de Mikonos parece irreal. Quizá por las historias que se cuentan, historias que tienen su parte de leyenda. Cuando la isla era un lugar donde había muchos piratas que prometían hacer capillas si les iba bien en el océano y en sus viajes en busca de tesoros. De hecho, casi cada casa tiene su propia capilla. En el estudio entre esas dos capillas pasa Calleja las mañanas. Suele levantarse a las siete. Antes de la hora de comer se relaja en una piscina y siempre come algo ligero para seguir trabajando hasta las seis. Después se acerca al pueblo. Durante las dos primeras semanas lo hizo solo, después con Alicia Gutiérrez Mármol, su pareja y colaboradora.

«Esta vida tranquila y relajada es perfecta no solo para trabajar, también para vivir. Y, sobre todo, es muy distinta de la que hago en Málaga ya que trabajo en un polígono», apostilla Calleja.

«Mikonos me recuerda a la Andalucía de mi niñez. Cuando en la Axarquía no había apenas casas. Cuando los huevos sabían a huevos, cuando los tomates sabían a tomates, cuando el rojo de las sandías olía a cada mordisco» Javi Calleja

Aquella España

Al mismo tiempo, este verano ha sido distinto para Calleja porque Mikonos le ha recordado a la España de hace 30 años. «Me recuerda a la Andalucía de mi niñez. Cuando en la Axarquía no había apenas casas. Cuando los huevos sabían a huevos, cuando los tomates sabían a tomates, cuando el rojo de las sandías olía a cada mordisco», dice sin nostalgia, solo para atestiguar que todavía se pueden encontrar lugares así, con los que uno puede hallar la Arcadia perdida. Por eso se configura como un verano perfecto, porque desde muchas facetas le recuerda a su infancia y juventud.

«De pequeño recuerdo dos tipos de veranos. Uno en Álora con su granizado de avellana americana con churros, en los que íbamos a casa de mi tío Paquito para bañarnos en una alberca. Y otro en Benajarafe, con los primos de mi madre». En cierto modo esto es lo que le ha transmitido Mikonos. Revivir las sensaciones de esos veranos. De ahí que sea su verano ideal. Pero siempre el que se está viviendo. También, claro, por el «respeto a la arquitectura. Las casas de Mikonos no son altas, tienen un máximo de dos plantas». Le Corbusier, el padre de la arquitectura moderna, que consideraba que se podía cambiar el mundo a través de la arquitectura, se inspiró en las casas de Mikonos para sus casas modulares.

Paleta de colores

«Yo siempre he pensado que los colores con los que trabajo tienen algo de Mediterráneo. Esos azules limpios, esos blancos que cuando llega el atardecer se vuelven amarillentos o anaranjados. Parece que en Mikonos no hay color, pero son los mismos colores que en Málaga, la paleta de colores con los que trabajo. Málaga tiene esa luz con poniente. Cuando salta el terral suele limpiar la humedad, suele haber una luz más malagueña. La isla me recuerda a la Málaga de los días de terral», confiesa.

Como se encarga de recordarme Alicia: «Para un artista los veranos suelen ser épocas de mucho trabajo. Los artistas desaparecen en verano para preparar sus exposiciones». En la isla ventosa de Mikonos, con sus agradables casas preparadas para el verano, Javi Calleja prepara la exposición 'Those Little Things' para la Galeria Dio Horia, una exposición orgánica, minimalista, cargada de colores y texturas, en la que las obras dialogan con el espacio. Las pinturas de Calleja cuentan y comparten historias y, de un modo u otro, están influidas por el verano. Como dice: «No es lo mismo trabajar por la mañana que por la tarde. Cambiamos de ánimo no solo por estaciones, también por las franjas horarias.

Yo tengo ya medido lo que puedo hacer por la mañana, por la tarde, por la noche, según la estación. El artista aprende lo que puede o debe hacer según qué estación o momento». El verano está presente en una obra en la que el impulso íntimo lleva aparejado el hecho de recuperar la infancia, aquel territorio poblado antes que nada por la imaginación. Un tiempo que favorece el verano, en el que se comparten las cosas con otro ánimo. Quizá porque para este artista los veranos también han cambiado para mejor, alejado de cuando pasaba sus horas en una oficina de cambio de divisas en Torremolinos. En el fondo, para Calleja, cualquier sitio donde se ponga a crear se transforma de inmediato en un estado de ánimo susceptible de captar un verano de colores y sensaciones que extrae la fuerza de las experiencias aparentemente pequeñas. Esa es la grandeza del arte de Calleja y de su último e irrepetible verano en Mikonos.