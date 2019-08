Aquel verano dePedrita Parker: Carbondale, 2007 Dos imágenes de los viajes de la ilustradora y escritora a Estados Unidos. En Chicago, en agosto de 2007, y a su regreso en el año 2010. / SUR El viaje de Pedrita Parker a Estados Unidos fue fundamental para convertirse en la ilustradora de éxito que es hoy MIGUEL ÁNGEL OESTE Viernes, 9 agosto 2019, 00:15

Estefi Martínez es conocida como Pedrita Parker, apodo que le pusieron cuando era fotógrafa de SUR e iba con su cámara y los tebeos de Spiderman en plan Peter Parker. Hoy sigue leyendo cómics Marvel y haciendo fotos, pero Pedrita Parker es ilustradora, escritora y otras muchas cosas, andadura que comenzó en agosto de 2007. «Aquel verano que fui a Estados Unidos me cambió la vida». Ya era periodista e iba a hacer un postgrado de un año, pero se quedó casi cuatro.

«Al principio, cuando llegué a Chicago tuve la típica imagen americana, con sus rascacielos y avenidas; hasta me comí el típico perrito americano en un puesto callejero», comenta. Sin embargo, el curso de postgrado era en Carbondale, una ciudad del condado de Jackson ubicada en Illinois. Si el choque cultural fue importante cuando llegó a Chicago, aún lo iba a ser más en el pequeño Carbondale. «Para llegar me vi en un tren viejo, antiguo, nada de los AVE de aquí, y me vi recorriendo kilómetros de nada, todo llano». El tren se detuvo en una estación pequeña. Ella no se lo creía. El choque cultural tuvo un impacto mayor, porque había una calle y los hábitos eran totalmente distintos. Aunque poco a poco fue aprendiendo a amar ese lugar del Medio Oeste americano, porque «es gente amable que te lo dan todo».

Aquel agosto de 2007 aprendió muchas cosas. En la residencia compartió habitación con una japonesa con la que todavía mantiene el contacto. «Yo estaba acostumbrada a cenar a las nueve y media o diez de la noche y claro, allí cenaban a las seis y media o a las 7 y cerraban y yo a esa hora no tenía hambre, por lo que me quedaba sin cenar. Recuerdo uno de los primeros días que me invitaron a una fiesta en una casa y llegué a las once de la noche, que es cuando se sale en España, pero al llegar a la casa ya no había nadie, pues la fiesta había terminado», dice con humor. Ese tipo de cosas hoy parecen ingenuas, pero en aquel momento le sorprendían y le hacían gracia.

«Cuantas más piedras encuentre en el camino, más grande será mi castillo»

Al mismo tiempo, Pedrita Parker se imbuyó del espíritu americano, de que todo es posible con trabajo y que si uno se cae solo es para levantarse y dar zancadas más firmes y grandes. «Aprendí a crecerme con las críticas. No por ego, sino de un modo humilde. En el sentido de que hay que escuchar lo que la gente dice de tu trabajo. Yo nunca me planteé crear una marca personal, pero lo que aprendí en Estados Unidos fue clave para ello», confiesa. De hecho, uno de su lemas es: «Cuantas más piedras encuentre en el camino, más grande será mi castillo».

Y es que cada trabajo que le encargan a Estefi Martínez tenía que saber justificarlo y defenderlo frente a sus compañeros en un curso de postgrado con 8 alumnos. Allí leyó y aprendió mucho sobre la identidad de la mujer, a no venirse abajo por las críticas, a ser una mujer fuerte con un evidente discurso feminista. Su trabajo ha explosionado desde las redes, pero «todo comenzó ese agosto de 2007», matiza.

Pero sobre todo aquel verano hizo que retomase su afición por el dibujo. Estefi Martínez siempre ha sido una persona con las ideas claras y sentido del humor. Ya cuando era niña dibujaba y vendía esos dibujos a los clientes del restaurante de sus padres –El Gran Chaco– para ganarse unos duros con los que se compraba chucherías. Y esa recuperación fue algo muy orgánico, comenta. Como al principio le costaba expresarse en inglés recurrió a los dibujos que había dejado en la adolescencia. «En Estados Unidos existe la meritocracia, así que los profesores, viendo que me inclinaba hacia lo artístico, me dijeron que cambiase de máster». Así, después de un primer año, pasó a estudiar Animación en 3D y para poder sufragarse los gastos consiguió un puesto de profesora asociada en la universidad. «Luego me dieron una asignatura entera que diseñé por completo. Aprendí todo de un modo autodidacta, viendo vídeos. Me fui peleando con las herramientas», explica, la autora de 'No eres tú, soy yo que me he dado cuenta que eres lo peor'.

«Aprendí a crecerme con las críticas. No por ego, sino de un modo humilde. En el sentido de que hay que escuchar lo que la gente dice de tu trabajo. Yo nunca me planteé crear una marca personal, pero lo que aprendí en Estados Unidos fue clave para ello»

Positiva, feminista, humilde, sensata, Pedrita Parker pudo trabajar para Pixar Vancouver, pero decidió regresar y crear su marca en Málaga por dos motivos: tenía pareja y echaba de menos Málaga, el mar. «Cuando estaba allí era la española y cuando estaba aquí era la americana, pero no era yo al cien por cien», afirma. Muchos le decían que era una locura, que montar un estudio en Benajarafe era un suicidio, pero ahí está, a cargo de un estudio de éxito que trabaja para grandes empresas como Movistar o Ikea. Y pese a que en el verano de 2007 no era consciente de la importancia de aquel viaje estival, con el tiempo se ha dado cuenta de que sin ese viaje nada hubiera sido lo mismo. Que ese verano y el tiempo que pasó en América conformaron la persona que es hoy.