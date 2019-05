UN VENDAVAL, CORRIDA DISPAR DE ESCOLAR, EXCELENTE ROBLEÑO BARQUERITO Miércoles, 29 mayo 2019, 00:02

La corrida de albaserradas de Escolar fue de hechuras y condición dispares. Dos toros muy seriamente armados: un primero más playero que cornipaso, de los que no caben en los engaños y un quinto cinqueño degollado y cornalón, el más ofensivo de cuanto va de feria. El toro de Lascaux, digamos. Un retrato de pintura rupestre. Se abrieron en el sorteo. El playero se enlotó con el mejor rematado de la corrida, un cuarto de esbelto porte, la imagen perfecta del toro de sangre Albaserrada. La compensación del terrorífico quinto no fue ni un tercero hondo pero cornicorto ni un sexto armonioso y muy cargado de culata sino un segundo bien puesto y de seria expresión.

El hermoso cuarto fue toro muy noble y, a cambio, el primero, un marrajo en toda regla. Tardo, apalancado y la gaita alerta, el segundo fue de trágala por difícil, reservón e incierto; y violento el quinto, el de mejor nota en varas. Tercero y sexto tuvieron trato, pero de distinta manera. Por flaqueza o por bondad, ese último embistió al ralentí antes de venirse abajo. Iban a cumplirse las dos horas y media de festejo y ese son dormidito del último toro pareció el respiro de alivio de una tarde de vivísima tensión. La sensación de peligro permanente no corrió tanto de parte de los toros como de un desatado vendaval que no dejó de azotar, sin apenas tregua.

Tregua mínima cuando Fernando Robleño, cerrado en las tablas del tendido 4, se acopló de verdad con el cuarto toro en una faena muy redonda y resuelta, sembrada de exquisiteces. La figura, bien compuesta, con el sello de la naturalidad. Hubo con la zurda una tanda de añejo sabor. La faena fue un ir descubriendo cosas del toro que no se sabían o que solo habían podido presentirse. No hubo matador ni banderillero que no se sintiera en constante descubierta. Eso no arredró a Gómez del Pilar, que, a la heroica, se fue a porta gayola en sus dos bazas para librar en las dos otras tantas largas cambiadas de rodillas limpiamente libradas. Con los dos toros hizo exhibición deisgual del toreo por delante de los buenos lidiadores, y a los dos los hizo lucir en el caballo atendiendo el reclamo de los aficionados toristas. Arriesgó sin descomponerse lo indecible con el segundo. Una tanda última con la derecha fue logro mayor. Fue un ventarrón inclemente lo que privó al torero de Añover de meterse a fondo con el tremendo quinto, porque, entonces, ni en el 4 ni el 5 ni en el 6. En ninguna parte.

El artero son del marrajo que partió plaza fue excepción a la regla. A Ángel Sánchez, entregado y valeroso, con recursos y buen estilo, lo descompuso el viento más que a nadie. Tuvo momentos felices con el tercer toro, con el que expuso sin cuento pero sin gobierno, y acusó el peso de la cosa toda con el toro que embistió tan despacito: el último.