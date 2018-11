Vampirizador y wagneriano Crítica de Arte Entre un cúmulo de referencias, oportunas para con lo que trata de transmitir, los personajes de Hernan Bas comparten con nosotros su soledad y melancolía Dos de las obras que componen la exposición del artista estadounidense en el CAC Málaga. / FRANCIS SILVA JUAN FRANCISCO RUEDA Sábado, 3 noviembre 2018, 00:15

Desde que ponemos el primer pie en el CAC Málaga, la obra de Hernan Bas (Miami, Estados Unidos, 1978) nos da la bienvenida a bocajarro y nos envuelve en un universo absolutamente narrativo. Sería más exacto decir narrativo y literario. Y es que su pintura no es simplemente narrativa, pues además de poseer suspendido cierto relato, coincidente y consecuente con sus ejercicios en medios como el cine, en el que la narración y lo temporal se convierten en medulares, también lo es literaria, ya que Bas no oculta referencias a la literatura, especialmente a la de la segunda mitad del XIX y las primeras décadas del XX. Ese arco cronológico, en el que se produce la epifanía de una enunciación del sujeto enfrentado a la masa, al colectivo, parece convertirse en referencial o modélico para él. No sólo la literatura, también otros registros culturales –pienso en la ópera, tras su modulación wagneriana, como ejercicio de 'obra de arte total' ('Gesamtkunstwerk')–, y, ante todo y como se irá desgranando, la plástica, con el simbolismo como esencia pictórica.

Hernan Bas. 'A Brief Intermission' La exposición 36 pinturas la conforman. En la mayoría de los casos el soporte es lino, en las restantes es papel y tabla, y el acrílico es el material principal, aunque se auxilia de un sinfín de posibilidades técnicas, como el aerógrafo, la xilografía o la serigrafía, así como pintura satinada para interiores, lápiz grafito, acuarela y 'gouache'. El conjunto recorre la última década de creación de Bas Comisario Fernando Francés. Lugar CAC Málaga. Alemania s/n., Málaga Fechas Hasta el 9 de diciembre. De martes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas

Volviendo al principio, las primeras obras de la exposición no ocultan un aparato y retórica que, además de citas literarias y dramatúrgicas como el 'Ubú rey' (1896) de Alfred Jarry, evidencian lo escénico que bordea lo operístico. En estas primeras piezas, como 'Ubu Roi' o 'Panning In The Reeds' (ambas de 2009), sentimos revisitar el París, la Bruselas o la Viena de las últimas décadas del XIX. Ante buena parte de su obra, como son las mencionadas, nos encontramos frente a lo que podríamos llamar 'pintura wagneriana'; bien podrían ser bocetos para puestas en escena o para decorar cualquier interior. Ante ellas parecemos revisitar no sólo el libreto, también la pintura de Gustave Moreau, por su aire ensoñador y la magnificencia del paisaje, o incluso la de Oskar Kokoschka. En este último caso, la referencia a Kokoschka proviene del particular e interesantísimo ejercicio de Bas en el que en una misma obra transita de la figuración a la abstracción. Pareciera como si un caleidoscopio mediara sobre parte de la obra provocando una descomposición geométrica y orgánica, así como si la figuración irradiara una expansión en superficies abstractas.

Pero este continuo viaje a ese arco cronológico y a ese momento de la cultura europea no debe ser entendido como mero apropiacionismo o citacionismo. La 'vampirización' que hace de estas fuentes y referentes, como una suerte de 'revival', busca la convergencia con un estado emocional y –como se dijo anteriormente– con una formulación del sujeto. También con una conducta que representan sus personajes, siempre hombres jóvenes, propia del decadentismo: lánguidos, afectados, solitarios, desubicados, ausentes o atribulados pero sin el menor asomo de pálpito exagerado, siempre con contención.

George Heard Hamilton señala cómo en los lances finales del XIX y en el inicio del cambio de siglo, la filosofía de Schopenhauer y Nietzsche, los dramas de Ibsen o Strindberg, así como la música de Wagner condicionaron que muchos artistas expresaran sus ideas «encarnándolas en las experiencias de individuos aislados, fracasados y condenados». La tristeza, la soledad y la melancolía vinieron a impregnar la creación. Baudelaire, otro referente para Bas, se acercó a Wagner, tomándolo como objeto de algunos de sus textos que tuvieron que influir en el simbolismo, tan proclive a lo misterioso, la confusión o lo esquivo. Y, sobre todo, se valoró la capacidad anímica de la pintura, la facultad para trasmitir estados de ánimo y sentimientos, como hacía la música, en especial la de Wagner. Hasta tal extremo que existía una pintura wagneriana, que iba más allá de la cita de los motivos iconográficos, y una estética wagneriana difundida por revistas como 'Revue wagnérienne' (1885-88). Los seres solitarios de Bas también enlazan con figuras como el 'dandy' –no podemos obviar la influencia en él de Oscar Wilde ni el prerrafaelismo– o el 'flâneur', marcados respectivamente por el esteticismo y desapego y por sentir la soledad de estar entre la multitud.

Bas vampiriza a multitud de autores y entreteje un sinfín de citas

En rigor, en esa mirada al cambio de siglo y los primeros años del XX, Bas no se halla solo en la pintura actual. Autores, entre otros, como Ryan Mosley y Ben Sledsens, por no citar al Adrian Gehnie que mira obsesivamente a Van Gogh, encuentran en ese lapso temporal su incuestionable referencia. Ciertamente, Bas consigue trasladarnos la sensación de duda, ausencia o soledad de sus personajes, abocados en numerosos casos a encarnar el rol de una suerte de náufrago en un paisaje romántico que frisa la categoría de 'lo sublime'. La pareja artística Muntean/Rosenblum, que expuso en 2012 en el CAC Málaga, nos enfrenta igualmente a la deriva emocional, crisis existencial y desubicación de jóvenes solitarios e incomunicados en paisajes boscosos. Sin embargo, esa crisis existencial responde en el caso de Bas a motivos diferentes. De ese hombre joven y atribulado que puebla sus telas, se desliza, dentro de los actuales y muy amplios discursos de género, la enunciación de una nueva masculinidad (no normativa). El deseo, el despertar de la sexualidad, el amor, el desamor, el sentido de comunidad y pertenencia o el rechazo laten en piezas más o menos explícitas, como 'The haunters of first nighs' (2016)' o en 'Suicide Sunday (Taking on water)' (2017). En la última volvemos a intuir otra posible cita, en este caso los jóvenes que pintara Seurat en 'Un baño en Asnières' (1883-84) se transmutan ahora en estos otros. Tampoco podemos eludir la deuda con el fovismo, fiereza y expresividad del color mediante. Por otro lado, en algunos retratos de interior, como en 'The party is over' (2018), parece homenajear a los retratos que Hockney hiciera de sus amistades en los sesenta y setenta, aunque tampoco debemos olvidar los que pintara Sylvia Sleigh.

Como ven, Bas vampiriza a multitud de autores y entreteje un sinfín de citas. En este contexto, una obra como 'Sorting Out Andy' (2018), la más monumental de cuantas ha pintado, emerge como una suerte de alegoría de su propio trabajo y tal vez de cómo él entiende la creación, como un continuo préstamo entre autores, como una especie de dominó caníbal –piensen en el discurso de Martin Scorsese en los Premios Princesa de Asturias. Y dado que lo literario subyace en su pintura, podemos considerar su obra como un palimpsesto, como una suma de anotaciones, de guiños. En 'Sorting Out Andy' nos introducimos en un metafórico bosque de ellas. El artista queda definido como un coleccionista, como alguien que atesora referencias y que 'posee', real o imaginariamente, a otros artistas. Resulta apasionante internarse en la jungla de citas cruzadas que Bas proyecta en ese escenario (el patrimonio de Warhol catalogado tras su muerte) y ver la reunión de otros vampirizadores como él; entre ellos, Warhol y Picasso.