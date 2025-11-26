Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Valery Katsuba, junto a una de sus obras en el Museo Ruso. Migue Fernández

Valery Katsuba hace contemporáneo el arte clásico en Tabacalera

La Colección del Museo Ruso inaugura la retrospectiva 'Realismo romántico I. Fotografías (2000–2025)', con más de 40 obras que fusionan «cuerpo, memoria, tiempo y belleza»

Carmen Barainca

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:45

Un gesto. Un rostro. Un cuerpo que vive. La historia empieza en un vagón de metro. Línea gris, Madrid. Un joven, quieto y de mirada ... ladeada, le recuerda a un fantasma del siglo XVI. 'El caballero de la mano en el pecho', obra del Greco. Valery Katsuba duda, observa y fotografía a hurtadillas. «Me daba pereza levantarme, explicarle lo que sentía», confiesa. Pero la semejanza era demasiado notable y tuvo que hablarle. Él aceptó posar. Aquel momento le inspiró a comenzar su proyecto con el Museo del Prado, hoy núcleo inaugural de la exposición que Málaga recibe desde este miércoles hasta el 30 de mayo de 2026.

