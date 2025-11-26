Valery Katsuba hace contemporáneo el arte clásico en Tabacalera

Un gesto. Un rostro. Un cuerpo que vive. La historia empieza en un vagón de metro. Línea gris, Madrid. Un joven, quieto y de mirada ... ladeada, le recuerda a un fantasma del siglo XVI. 'El caballero de la mano en el pecho', obra del Greco. Valery Katsuba duda, observa y fotografía a hurtadillas. «Me daba pereza levantarme, explicarle lo que sentía», confiesa. Pero la semejanza era demasiado notable y tuvo que hablarle. Él aceptó posar. Aquel momento le inspiró a comenzar su proyecto con el Museo del Prado, hoy núcleo inaugural de la exposición que Málaga recibe desde este miércoles hasta el 30 de mayo de 2026.

La exposición, titulada 'Valery Katsuba. Realismo romántico I. Fotografías (2000–2025)', presenta más de cuarenta piezas entre imágenes analógicas y videocreaciones que recorren veinticinco años de trabajo del artista bielorruso afincado en Madrid. Esta muestra reafirma el compromiso del Ayuntamiento de conservar espacios para el arte ruso en Tabacalera, aunque ahora comparta las salas con las propuestas del MEET (Málaga Espacio Expositivo Tabacalera).

Comisariada junto a Sebastiá Mascaró, esta primera parte, la segunda llegará en primavera, compone un relato visual donde el «cuerpo se convierte en archivo, la luz en narración y la memoria en territorio afectivo». Un proyecto en el que lo clásico y lo contemporáneo no se contraponen, sino que se consolidan.

Fotos: Migue Fernández

La primera sala, '¡Buenos días, Madrid!', allana el paso hacia la respiración antigua del Prado. Son siete obras inéditas realizadas en 2025 en salas del museo, dialogando con Velázquez, El Greco o la mitología de Rubens. Las bailarinas de la Academia de Nacho Duato, jóvenes procedentes de Australia, irrumpen como contrapunto vivo, tensando los gestos del canon clásico.

«Miguel de Cervantes según El Greco, Las Meninas, La Fragua de Vulcano, El rapto de Proserpina… Katsuba reconfigura la composición hacia una dimensión contemporánea donde la historia respira de nuevo», explica Mascaró. Las figuras se sitúan en una frontera entre lo humano y lo escultórico. Mariana Pineda, concejala de Cultura, subrayó cómo en estas imágenes «se funden cuerpo, memoria, tiempo y belleza».

Katsuba, nacido en 1965 y formado inicialmente en Meteorología en San Petersburgo, insiste en la dimensión humana de su trabajo: «El carácter, la personalidad es muy importante. No me limito a la belleza del cuerpo. Conozco a cada intérprete. Tienen nombre, tienen historias».

San Petersburgo - Madrid: el canon que regresa

El recorrido continúa con 'La tradición académica: San Petersburgo–Madrid', un diálogo entre dos academias históricas que compartieron durante siglos la elección de modelos cuyas proporciones evocaban la escultura clásica. En estas fotografías, bailarines, gimnastas y estudiantes posan junto a dioses y héroes clásicos en escenarios que Katsuba convierte en metáforas del tiempo.

«En estas obras el cuerpo aparece como un espacio de equilibrio y vulnerabilidad», señala Luis Lafuente, director de la Agencia de Museos. La serie se entrelaza con 'Phiscultura', iniciada en 2000 tras investigar archivos de San Petersburgo, donde la cultura física atravesaba la iconografía del siglo XX. Katsuba relaciona esos registros con atletas actuales, revisitando el canon desde «la disciplina, el esfuerzo y la estética del movimiento».

La Mañana, el instante que no vuelve

El final del recorrido desemboca en 'La Mañana', una serie que se aleja de los grandes salones del Prado para captar los «refugios del despertar». Un primer cigarrillo. Un estiramiento marcado. Una prenda que cae sobre el torso. Un cuerpo que toma conciencia de sí mismo. Habitaciones de Londres, patios de Santiago de Chile, interiores de Mallorca, hogares anónimos de San Petersburgo o Nueva York. «Es un tiempo previo al vértigo del día», explica Mascaró.

El artista, que concibe la fotografía como una forma de ralentizar el tiempo, lo formula así: «Pido a mis héroes, atletas, obreros, bailarinas y gente cercana, que se detengan. Me gustaría revelar en ellos belleza, grandeza y fragilidad».

La exposición, abierta hasta el 30 de mayo de 2026, propone precisamente eso: detenerse. Mirar. Comprender. Dejar que el cuerpo, propio o ajeno, vuelva a ocupar el centro. Porque en el Museo Ruso de Málaga, esos cuerpos ya han comenzado a despertar.