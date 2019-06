VALDERRAMA, GRAN VIOLINISTA

La OFM celebró el decimocuarto concierto de su temporada de abono del Teatro Cervantes anteayer jueves con el israelí Yoav Talmi como director invitado y la española Ana María Valderrama (violín) como solista ofreciendo un repertorio con obras de Berlioz, Tchaikovsky y Elgar.

Arrancó la jornada con la Obertura 'El Corsario' de Héctor Berlioz (1803-1869), diríamos que un breve poema sinfónico que se aventura como homenaje a Fenimore Cooper, novelista y marino que escribió sobre el mar y la tal Obertura tiene la base de su creación en un viaje lleno de accidentes entre Francia e Italia. La pieza desde sus inicios tiene fulgurantes compases, energía, así como cierto melancolismo en momentos. Seduce por su fuerza -la OFM y su director supieron imprimírsela- con buena transmisión de los efectos orquestales que encierra 'El Corsario', de la que escribió Claude Ballif: «Es una gran farándula unas veces bañada por los estallidos de los metales, otras de las risas de las maderas o del ardor de las cuerdas». Su buena interpretación se recompensó con los primeros aplausos.

Siguió la sesión con el 'Concierto en re mayor' para violín y orquesta de Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893), composición en principio rechazada y se llegó a decir por Leopold Auer que no era violinística (podemos entender «que era difícil») y pocos años más tarde a dio a conocer un joven Adolf Brodsky. Al estrenarse en Viena en 1881 el público, tradicionalmente conservador, no aceptó el 'Concierto' del músico ruso por novedoso, si bien una parte del auditorio se entusiasmaba con sus ritmos gitanos. Con el tiempo se olvidaron aquellas poco favorables opiniones, de «música maloliente» lo calificó Eduard Hanslick, musicólogo checo, y ha quedado como una de las grandes obras del repertorio para violín y orquesta. Tras su breve introducción aparece el violín de Ana María Valderrama en su agilísimo y excitante solo previo a la gran entrada orquestal. Virtuosismo pleno el ofrecido por la solista y brillante exposición de la cadencia del 'Allegro moderato'. Al concluir este, el público y no por «despiste», aclamó a la solista con entusiasmo. En la siguiente 'Canzonetta', una bella página en cuanto a melodismo, el violín transmitió nostalgia y en el último 'Allegro vivacissimo', como no podía ser menos, la característica danza -estilo zíngaro- brilló por su dinamismo, compitiendo violín y orquesta con brillantez. Segura la conducción del maestro Talmi como acertado el trabajo de la OFM, lográndose una magnífica traducción de la obra. Grandes aplausos para todos los intérpretes y como bis, Ana María Valderrama nos dio un personal J. S. Bach con sentido renovador.

El nombre de Edward Elgar (1857-1934) es reconocido como el de un gran compositor y también como el hombre que dio un gran impulso a la música inglesa. Su triunfal camino tiene a finales del siglo XIX esas 'Variaciones Enigma', tituladas 'Variaciones sobre un tema original' donde lo de 'enigma' aparece como una especia de subtítulo pues Elgar era muy aficionado a juegos y acertijos musicales. Cada una de las variaciones las dedica el compositor con unas iniciales o pseudónimos a un amigo o pariente suyo. La última, número 14, es un retrato del propio Elgar. Este, en principio, se negó a revelar quiénes eran esos amigos y parientes aunque posteriormente publicó una extensa explicación. De magistral se ha calificado el trabajo de estas 'Variaciones Enigma' muy interesantes. Pieza cautivadora, tuvo positiva respuesta en consonancia con su estilo por el cuidado y acierto con el que se ofrecieron. A lo largo de todo el programa, Yoav Talmi desarrolló un muy efectivo trabajo con gran atención y seguridad, gestos claros y rotundos, adecuados, para lograr una interesante y detallista versión. Plenas de ritmo y expresión fue acogida con grandes aplausos -repetidos saludos y salidas a escena- y concedió un bis, la novena de las mismas 'Variaciones' acabadas de interpretar.