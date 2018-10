El último filme de Banderas, 'Como la vida misma', se estrena el próximo 14 de diciembre

Es una película de sentimientos y personajes corales. De hecho, tiene el mismo tono que 'This is Us', la éxitosa serie del cineasta Dan Fogelman, que vuelve a mostrar su sello personal en su nuevo trabajo para la gran pantalla, 'Como la vida misma'. Una poderosa historia de amor, protagonizada por Oscar Isaac y Olivia Wilde, es el centro de este argumento con numerosas historias secundarias, entre las que figura la protagonizada por Antonio Banderas, que fue el primer trabajo del actor tras su ataque al corazón en 2017. Tras su estreno en el pasado Festival de Toronto, la cinta llegará España con la cartelera navideña, ya que se estrenará el próximo 14 de diciembre.

Annette Bening, Olivia Cooke, Mandy Patinkin, Laia Costa, Sergio Peris Mencheta y Àlex Monner completan el reparto de esta coproducción hispano-estadounidense que una historia de amor multigeneracional que abarca décadas y continentes, desde las calles de Nueva York hasta el campo andaluz.