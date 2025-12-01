Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La presentadora Paula Vázquez, junto a todos los concursantes de 'Hasta el fin del mundo', el espacio de La 1. Santi Troppoli

La 1 vuelve a plantar cara a Antena 3 con su mejor noviembre en 14 años

El canal de Atresmedia es líder por 16º mes consecutivo y deja a Telecinco fuera de juego, con un nuevo mínimo consecutivo

J. Moreno

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:11

Comenta

La 1 se acerca ligeramente al reinado de audiencias, aunque el dominio de Antena 3 parece, de momento, inalcanzable. La primera cadena de TVE anotó ... en noviembre un 12,3% de cuota de pantalla –el mismo dato que en octubre– frente al 13% que marcó en ese mismo periodo la de Atresmedia –pierde una décima–, lo que le convierte en el canal más visto del país por decimosexto mes consecutivo. Ambas televisiones dejan fuera de juego a Telecinco, que con un 9% de media profundiza en su crisis encadenando un nuevo mínimo, al perder cuatro décimas con respecto al mes anterior.

