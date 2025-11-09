Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El presentador Jorge Javier Vázquez, en el plató de 'Gran Hermano'. Mediaset

Jorge Javier Vázquez

Presentador
«Mi voto seguirá para Pedro Sánchez»

Al frente de la nueva edición de 'Gran Hermano' y de 'El diario de Jorge' por las tardes, dice vivir la política «como un 'reality'»

J. Moreno

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

A sus 55 años, Jorge Javier Vázquez asegura que su posición ideológica no ha variado en ningún momento. El popular presentador nacido en Badalona compagina ... su interés por la actualidad política con los 'realities' de Telecinco o escuchando a esas personas anónimas en 'El diario de Jorge' que nos evaden de la realidad. Dice, eso sí, que su pasión por el corazón tras el final de 'Sálvame' decayó. «Mi mente estaba agotada y saturada», confiesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  2. 2 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  3. 3 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  4. 4 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  5. 5 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  6. 6 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado
  8. 8 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  9. 9 ¿Has recibido este correo con la factura de la luz? No la descargues: contiene un archivo malicioso
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Mi voto seguirá para Pedro Sánchez»

«Mi voto seguirá para Pedro Sánchez»