VOTAR POR PANTOJA

A HBO le está yendo tan bien como a 'Supervivientes'. Se les acaba 'Juego de Tronos' y se sacan de la manga bombazos como 'Chernobyl' (una maravilla entre una película de catástrofes de los 70 y 'The Wire'). O 'Gentleman Jack' (renovada para una segunda temporada). Además, tenían 'Killing Eve', ahora con la segunda (¿pero cómo van a ser ni medio colegas esas dos?). Encima, han estrenado 'Years and Years', creación de Russell T. Davies. Una serie sobre una familia británica que está entre 'Here and Now' o 'This is Us' y 'Black mirror'. Y no sólo porque uno de los protagonistas sea quien hacía de primer ministro en la ficción de Charlie Brooker (el que tenía que intimar con el cerdo), sino porque va de futurismos. Chicas que se pueden poner los filtros de snapchat en directo, sin pasar por el teléfono. Una tía que quiere ser trans, pero trans otra cosa, para sorpresa de sus padres y de los espectadores. También hay políticos populistas. Viv Rook (Emma Thompson) es más tarde del Partido Cuatro Estrellas. Cuando sólo es empresaria, al principio de la serie, aparece en un debate en televisión y alguien del público le pregunta por el escaso suministro eléctrico en la franja de Gaza por culpa de los israelíes. «A mí eso me importa una mierda», contesta ella para escándalo de todos los biempensantes del plató. Lo que le importa es que le recojan la basura y cosas así.

Y por la serie aparecen refugiados, Rusia, China... Lo que nos importa una mierda pero nos puede estallar como un misil.

A lo mejor la campaña electoral eterna nos importa también eso pese a los divertimentos tipo Isabel Díaz Ayuso (atascos), Rocío Monasterio (zoofilia) o Isa Serra (alerta Amancio Ortega). Por eso preferimos a Pantoja en 'Supervivientes' cantando 'A quién le importa'. O a sus hijos en el plató. Qué fauna y flora la de Cantora. Pero Kiko Rivera parece el más listo de los hermanos Rivera. Aunque sea feo como las feministas según Buxades, ese señor cabeza buque de Vox. Me molesta que la realidad compita con los 'realities'. Yo quiero votar para que se quede Pantoja, no por esa gente.