No existe manual para identificar quién es VIP y quién no, y esta laguna es aprovechada por las distintas cadenas de televisión para colar por VIP a cualquiera. Esta semana han soltado unos cuantos por las cocinas de 'Masterchef' y por la casa de 'Gran Hermano' y los hemos visto en su salsa. Nunca mejor dicho. Ser Very Important Person no te libra de padecer los mismos trastornos que el resto de los mortales. Y si no que se lo pregunten a la primera eliminada de esta edición, Ana Obregón, que se convirtió en el objeto de burlas de sus compañeros de fogón: Yolanda Ramos la imitó, Vicky Martín Berrocal le llamó «bulto sospechoso» y Marta Torné se despidió de ella al ser expulsada enviándole saludos para Spielberg. ¿Era preciso? No. Reírse de Ana Obregón no tiene mérito. Hacer chistes con la actriz-presentadora-bióloga es deporte nacional desde tiempos inmemoriales en que se creó la leyenda urbana de que le había explotado una prótesis mamaria en un avión. Más valiente resultó la propia damnificada, que le echó huevos (a la sartén) y dijo que a Jordi Cruz -con sus tres estrellas Michelín y todo- algunos platos le salen mal.

Lo de ensañarse con uno de los concursantes es tradición en todos los 'realitys' de Telecinco. Y al final este suele resultar ganador, porque la audiencia se apiada de él. Todavía es pronto para saber a cuál le toca este curso. Antes habrá que aprenderse los nombres de algunos de ellos, eso sí, como Nuria MH, Estela Grande, Hugo Castejón o Kiko Jiménez, que no sabemos de dónde han salido. Lo mismo son okupas y nadie se ha dado cuenta. Tiempo habrá para averiguarlo, porque la cadena se vuelve desde ya monotemática y no hay magacín que no gire su mirada hacia Guadalix.

Hay que reconocer que los verdaderos VIPS de la temporada están en el gobierno de Madrid, donde Díaz Ayuso ha reclutado a deportistas y toreros para dar color a su ejecutivo. Falta por ver cómo le sale el experimento. Pedro Sánchez ya lo intentó con Máximo Huerta, pero el escritor no le aguantó ni una semana. No se ha anunciado por el momento si también allí se habilitará canal 24 horas. García Aguado y Miguel Abellán bien lo valen.