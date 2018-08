La vida de un alocado DJ, en formato serie

El canal de pago fundado por Robert Redford, Sundance TV, emite hoy a partir de las 18.00 horas la serie 'What Would Diplo Do?', la primera ficción de Viceland. Protagonizada por el actor estadounidense James Van Der Beerk, seguirá la vida de un DJ que no sabe dejar de meterse en problemas. Así, el encargado de interpretar al mítico Dawson de 'Dawson crece' vuelve a la televisión para dar vida a Wesley 'Diplo' Pentz en una serie que tira de humor para reflejar el mundo de la música y de las discográficas, y todo lo que ellas conllevan.