«La vida de un actor es muy frustrante» El actor neoyorquino encarna al carismático Tyrion Lannister en la exitosa serie. MARÍA ESTÉVEZ Jueves, 11 abril 2019, 00:01

Se estrena la última temporada de 'Juego de Tronos', la popular serie adaptada de los libros de George R.R. Martin que arrasa en la televisión chorreando sangre. Dando vida al duro y habilidoso Tyrion Lannister, el actor Peter Dinklage se ha convertido en una de las celebridades del momento en la pequeña pantalla. Lo suyo tiene mérito, no es un galán de altura y, sin embargo, sus ojos, su seductora voz y su talento le hacen irresistible al público.

La historia de Dinklage se parece a la de cientos de actores que luchan y pelean durante años para sobrevivir en los aledaños del cine, el teatro y la televisión sin rematar el éxito y sufriendo por llegar a fin de mes. Aun así, este neoyorkino de pro se negaba a dejarse tentar por películas donde formara parte del equipo de Santa Claus o marioneta en el circo. En eso no se parece a Tyrion, un hombre que utiliza su estatura en su propio beneficio. Tal vez por eso, Peter dudó a la hora de participar en 'Juego de Tronos'.

Dingklage creció en Brookside, Nueva Jersey, junto a su hermano y sus padres, él un vendedor de seguros y ella una profesora de música. «En mi casa no había televisión, aunque un día mi hermano y yo, tendríamos unos trece años, descubrimos que algo raro se oía en el cuarto de nuestros padres. Cuando nos asomamos les encontramos viendo una televisión que tenían escondida en el armario». Ese día cambió su vida y se hizo adicto a series como 'Apartamento para tres' o 'Los Cosby'. Peter y su hermano Jonathan heredaron el talento de su madre y se interesaron por el mundo del arte (Jonathan es un violinista profesional). Tras estudiar interpretación en la Universidad de Bennington, Peter se mudó en 1991 a Nueva York, donde, después de tocar muchas puertas, llegó su primera película, 'Viviendo en el olvido'. Pero los papeles de teatro eran escasos, las películas independientes no pagaban las deudas y Dingklage seguía empeñado en no dar su brazo a torcer para representar enanos disfrazados en anuncios o películas comerciales para niños. «Mi agente me presionaba, me exigía que cambiara mi actitud». Su papel en 'Un funeral de muerte' llamó la atención de Hollywood y al poco tiempo cayó en sus manos 'Juego de Tronos'. Gracias a la serie el actor ganó un Emmy y un Globo de Oro. «Los premios son la guinda al pastel. Totalmente inesperados y deliciosos».

- ¿Qué siente al despedirse?

- Es muy triste, porque no solo es una gran serie de la que formo parte sino que los actores somos una verdadera familia y cuesta decir adiós a tus amigos. Yo vivo en Nueva York y filmando en Europa nos quedábamos sin ir a casa los fines de semana. Eso nos brindó la oportunidad de echar raíces entre nosotros, conocer la comunidad que nos rodeaba en España o en Irlanda y decirle adiós a todo eso ha sido muy triste.

- Sin duda 'Juego de Tronos' ha superado todas las expectativas

- Es un monstruo televisivo. Un exitazo. Pero debo reconocer con tristeza que, antes de que apareciera mi personaje en la serie, las personas de mi estatura no interesábamos a ningún productor. Desde la aparición de Tyrion Lannister los productores han borrado sus preocupaciones en ese aspecto. Yo adoro mi personaje y espero que las historias que vamos a contar en esta ultima temporada justifiquen la expectación creada.

«No soy como él»

- Ahora que se despide, ¿qué destacaría del personaje?

- Está escrito con respeto, el pragmatismo de Tyrion y su actitud sarcástica hacia la vida son elementos que comparto con él.

- ¿Se parece en algo a Tyrion?

- Tyrion es un hombre que sabe manipular un entorno lleno de crueldad. Yo no soy como él. No siento la necesidad de hablar sobre mi estatura constantemente.

- ¿Es este el mejor momento de su carrera como actor?

- Sí. Estoy trabajando mucho en proyectos que me interesan y eso para cualquier actor es una suerte. Conozco a muchos compañeros de profesión en el paro cuestionándose constantemente. La vida de un actor realmente es muy frustrante.

- Usted no solo encuentra trabajo, sino que puede permitirse el lujo de decir 'no' a una película.

- Sí, es cierto. Reconozco que ese es un gran lujo que puedo permitirme y un honor.

- ¿Piensa dirigir en el futuro?

- Sí, aunque dirigir una película tiene truco porque sólo el tiempo de preparación se lleva un años de tu vida. Ahora que la serie ha terminado y tengo tiempo es una posibilidad muy atractiva para mí.

- ¿Puede mantener una vida normal en Nueva York?

- Con la locura de la serie es difícil. Soy un hombre muy reservado y respeto a los fans de la serie porque sé que tienen buenas intenciones, pero a veces la gente intenta hacerte fotos sin permiso y eso me irrita. No entiendo por qué lo hacen. ¿Acaso no es mejor presentarse y conocer a la persona que robar una foto borrosa?