El último invento de Ferreras es un aplausómetro. Se dedica a medir la intensidad con que se aplaude a una figura política u otra y gracias a eso se extraen conclusiones. Cómo está avanzando la tecnología. El periodista se lo sacó de su chistera de 'Al rojo vivo' en el especial que dedicaron el pasado sábado al congreso del PP en el que se elegía al nuevo líder popular. Esta vez TVE 1 sí realizó una cobertura especial (no ocurrió lo mismo cuando el PSOE escogió a Pedro Sánchez secretario general), pero ya llegan tarde. Para cuestiones informativas, los espectadores se inclinan por La Sexta. Y por eso el tándem Pastor-Ferreras volvió a ser líder por encima del resto de ofertas.

Parece que fue ayer cuando la pareja se instaló en la tele para hacer un programa donde se narrase la crisis en Cataluña. Desde entonces, han acampado en los estudios de la cadena de Atresmedia y han ido empalmando un especial con otro, hasta el de este fin de semana, con el que ya han tomado vacaciones. En esta temporada han hecho uso de toda clase de cachivaches para que resulten más amenas esas tertulias que duran horas y en las que se analiza lo que les venga por delante.

Hay que tener cuidado con lo que se dice en uno de esos debates, que los carga el diablo. Y si no que se lo pregunten a Pablo Casado, que en una charla -es un decir- en Intereconomía llamó imbécil y subnormal a Javier Bardem. Dijo «tengo que aguantarles -refiriéndose a la familia del actor- en todas las manifestaciones cuando no los ha votado nadie». Al sucesor de Rajoy habría que recordarle que no es obligatorio pasar por las urnas para manifestarse o criticar la gestión de los políticos. Seguro que se lo dirán porque las intervenciones televisivas del pasado no se pueden borrar como los tuits. Ahí están los de 'Maldita hemeroteca' (otro invento de gente del equipo de La Sexta) para sacar a colación todas las veces en que alguien dijo digo en vez de Diego. Pero eso será ya cuando los meses estivales pasen. Ahora Ferreras necesita su merecido descanso y nosotros necesitamos también descansar de Ferreras.