El canal de Atresmedia Neox estrena esta noche, a partir de las 22.30 horas, la última temporada de 'Modern Family', que llega tan solo unos días después de ver la luz en Estados Unidos. Con un largo listado de nominaciones y premios, la comedia creada por Steven Levitan y Christopher Lloyd está protagonizada por uno de los elencos mejor pagados de la televisión estadounidense. En la entrega de estreno, 'New Kids on the Block', Haley está decidida a seguir el consejo de sus libros de crianza con los gemelos, pero Phil y Claire piensan que sus métodos son mejores.