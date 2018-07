La última nota

Despedirse de una serie que nos ha llenado de gozo nunca es fácil. Aunque siempre nos queda el recurso de volver a ver viejos capítulos para reencontrarnos con personajes cuyas alegrías y desventuras hemos compartido, las cosas no son lo mismo. Ya no hay nada que descubrir, ninguna sorpresa nos aguarda en el siguiente episodio porque éste, simplemente, no existe. A medida que se acerca el final, nos preparamos para el largo y doloroso adiós. Una suerte de luto que portamos esta semana los fans de 'Nashville' tras ver partir para siempre a Deacon, Juliette, Scarlett, Will, Avery, Gunnar, Maddie, Daphne y demás supervivientes de las seis temporadas del drama musical que nos ha transportado a la capital del country.

Con la emisión el viernes de 'Más allá de la puesta de sol' en Movistar Series, se cerró la sexta y última temporada de una producción que tuvo que sortear varias veces el precipicio para llegar a entonar su nota final. La curva más peligrosa la afrontó hace un par de años, cuando la cadena ABC optó por cancelarla. El respaldo de sus más fieles seguidores permitió que el canal CMT la recuperase para insuflarle nueva vida, lo que dice mucho del hondo calado de una ficción que también supo salir adelante sin la que había sido una de sus principales protagonistas, Connie Britton.

A todo ello logró sobreponerse 'Nashville' con la música por bandera y unas tramas que abordaban con suma delicadeza los desgarros emocionales de un puñado de artistas que anhelaban el amor muy por encima de la gloria que pudieran depararles sus respectivas carreras. Porque ahí estaba el auténtico meollo: desde los traumas de la infancia que perseguían a la diva Juliette hasta los fantasmas de los que no lograba librarse Deacon ni en sus tiempos más apacibles junto a Rayna. Cierto es que ya pecaba de reiterativa de un tiempo a esta parte y que a veces la sobredosis de azúcar amenazaba con provocar diabetes, pero para siempre nos quedará el recuerdo de sus bellas canciones y nobles personajes.