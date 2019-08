«Trabajo mejor sin guion» «Vi el concurso con mi hijo, y nos pusimos a jugar desde la primera prueba» :: antena 3 Jorge Fernández presenta 'El juego de los anillos',que la semana pasada se estrenó con los mejores datos de audiencias. «Cuando vi el programa original, me dije: Aquí hay un concurso distinto» JULIÁN ALÍA Lunes, 12 agosto 2019, 00:02

Le dedica poco rato a ver la televisión, pero tenía el pasado miércoles rodeado en rojo en el calendario. Si está por casa, Jorge Fernández (Alicante, 47 años) sí que intenta verse «un poco en 'La ruleta (de la suerte)', para sacar fallos y corregir», porque ve la tele de una manera «muy profesional», pero tampoco le quita el sueño. Sin embargo, las ganas de volver al 'prime time' lo tuvieron pegado al asiento durante la emisión de 'El juego de los anillos' (Antena 3), y por la mañana, pendiente de las audiencias.

- ¿Qué fue lo que le convenció del nuevo formato?

- No tenía ni idea de qué iba, y me pasaron el formato original en un 'pen drive'. Pensaba: 'Bueno, pues vale, un concurso', pero lo puse en el ordenador, lo empecé a ver, y dije: 'Coño, aquí hay algo distinto'. Lo vi con mi hijo, y nos pusimos a jugar ya en la primera prueba. Es que desde casa no puedes evitar hacerlo, y eso creo que es lo que tienen los concursos buenos. También es verdad que hemos cambiado algunas cosas del original. Tiene más ritmo, más pruebas y es más divertido, para mi gusto. Creo que está muy buen hecho, y ahí está la evidencia, porque fuimos la primera opción. Y la crítica también ha sido buena.

«Lo importante es el formato, no quién lo conduce; grandes presentadores se la han pegado con formatos malos»

- ¿Esperaba que liderase la noche o tenía miedo?

- Claro que pasas miedo. Hemos grabado cuatro programas, que se van a emitir durante agosto, y creo que la idea es que si va bien, que siga. Me gustaría que no solo quedase como un programa de verano más. Ese día me desperté a las siete de la mañana para ver la audiencia que habíamos hecho, y cuando vi que era casi un 14% y la primera opción (13.9% de 'share' y 1.606.000 espectadores) se me escapó un '¡sí!' o un '¡toma!', con el brazo arriba. Me dio un subidón de la pera. Es cierto que cuando lo vi por la noche pensé que teníamos que ser líderes, porque me pareció que estaba muy bien. Me fui a la cama pensando que íbamos a hacer un buen dato.

- ¿También ahí lo vio jugando o estaba más a otras cosas?

- Algo jugamos desde casa, pero yo lo estaba viendo todo el rato con ojos críticos. Me estaba fijando en un montón de cosas para intentar mejorarlas. Yo soy un coñazo cuando estoy viendo un programa mío. Veo la tele de una forma muy profesional. Normalmente voy cambiando, y no solamente veo el mío. Miro si se han ido a publicidad en otras cadenas, en qué momento están, quién vuelve antes... Ver conmigo al lado un programa en el que salgo es un poco complicado. 'La ruleta' no, pero este sí que ha sido un poco estresante.

- 'La ruleta' también tiene muy buenos resultados. ¿Es cosa de los formatos que presenta o de Jorge Fernández?

- Lo principal es el formato siempre. Hay grandes presentadores que se han pegado tortas con formatos malos, y grandes formatos que no necesitan casi participación de ellos. Cada uno intenta hacerlo a su manera. A mí me gusta llevar el juego lo más natural posible. En el piloto lo hicimos leyendo más, con una mecánica más cerrada, y no me gustaba. Yo prefiero aprenderme la mecánica y hacer como en 'La ruleta', muy natural y muy normal. Sin guion, que es como mejor trabajo. De momento ha funcionado en los dos, y espero que siga así.

13 años con 'La ruleta'

- ¿Significan estos datos que hay hueco para los concursos en 'prime time'?

- Eso me gustaría a mí. Es lo que echo un poco de menos. No los concursos en sí, sino este horario. Es un género que siempre ha funcionado. En esta cadena está demostrado que tanto 'La ruleta' como '¡Boom!' y '¡Ahora caigo!' son formatos que funcionan. Un concurso bien hecho como este tiene su hueco, en mi opinión.

- Es más de una década con 'La ruleta'. ¿Qué supone?

- Jo, pues era un concurso en el que no tenía mucha confianza, y ya van 13 años. Aunque ya no se trata de durar, sino cómo lo estamos haciendo. 13 años líderes en nuestra franja horaria, para un presentador eso es lo máximo y lo que le hace seguir. Cada vez que voy a grabar, voy contento y feliz, y no parece que llevemos tantos años. No nos pesan nada, y no descarrilamos nunca porque cada uno sabe lo que tiene que hacer exactamente en cada momento.