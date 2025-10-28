Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La top model malagueña Lidia Santos, debuta como camarera de 'First Dates': «En el amor, ante todo, hay que ser auténtico»

La modelo internacional, nacida en Benalmádena, hizo su primera aparición este lunes en el 'dating show' que presenta Carlos Sobera en Cuatro

J.MORENO y Almudena Nogués

Málaga

Martes, 28 de octubre 2025, 08:59

El restaurante más famoso de la televisión española, donde Cupido aspira a tirar sus flechas y cocinar el amor, tiene desde ahora acento malagueño. La ... top internacional Lidia Santos debutó anoche en la plantilla de First Dates. A partir de ahora su papel en el popular 'dating show' será el mismo que ha jugado Laura Boado en los últimos meses: recibir a los solteros, acompañarles hasta la mesa y ser partícipe -y cómplice- de sus primeras impresiones. «Chicos, esta noche es muy importante, se incorpora una nueva compañera. No ha sido fácil encontrarla porque las anteriores dejaron el listón muy alto. Pero creo que va a encajar a la perfección», destacó Carlos Sobera al presentársela a las gemelas Marisa y Cristina Zapata y a Matías Roure. La modelo, que admite estar «feliz» con esta nueva aventura profesional, aseguró que se le da bien hacer de Celestina y subrayó que su porcentaje de éxito emparejando a amigos es del 80%. Además, defendió la autenticidad de las historias de Cuatro. «Es el programa más real que te vas a encontrar en la televisión», recalcó.

