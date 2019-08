«'Stranger Things' es una carta de amor a los 80» Millie Bobby Brown interpreta a Eleven en la serie 'Stranger Things'. :: efe La marbellí Millie Bobby Brown brilla en su papel de Eleven en la serie de misterio MARÍA ESTÉVEZ Jueves, 22 agosto 2019, 00:01

Hollywood siempre se ha sentido atraído por adolescentes capaces de hacer temblar con su inteligencia el universo de los adultos. Jodie Foster, Natalie Portman, Emma Watson... preceden a Millie Bobby Brown (Marbella, 15 años) en su conquista por ese sello generacional. Equilibrada, cautivadora y fanática del fútbol, la joven desarmó a los creadores de 'Stranger Things' con su sonrisa, naturalidad y talento. La eterna adolescente del milenio sigue brillando como Eleven en la tercera temporada de la aplaudida serie de misterio y reminiscencias ochenteras de Netflix. - ¿Por qué tanta gente conecta con 'Stranger Things'?

- Porque se ha convertido en una carta de amor a los años ochenta. La razón principal de su éxito tiene que ver con la energía de los ochenta y, por supuesto, con Winona Ryder, la esencia de la serie.

- ¿Encuentras a Eleven dentro de ti misma? - No creo que Eleven se parezca en nada a mí, por eso disfruto tanto interpretándola. - En la tercera temporada hay momentos muy complicados para tu personaje. - Muchos. Tuvimos que ensayar las escenas difíciles por la reacción de tristeza que embarga a Eleven. Esta temporada ha sido muy exigente emocionalmente. Ha sido más dura porque se vuelve más oscura y cuando el contenido es difícil y oscuro, siempre es un reto trabajar. - ¿Llevamos todos un monstruo dentro con el que convivimos? - Prefiero no pensarlo porque me da miedo y no quiero vivir con miedo. La serie propone preguntas para todos aquellos que creen en ese tipo de cosas. Yo elijo ignorar porque el miedo me paraliza y me asusta. - ¿Ha cambiado tu percepción de Eleven? - Absolutamente, sobre todo por los temas que se exploran.

- Eleven se ha convertido en un icono de la cultura pop. ¿Cómo te enfrentas al ojo público?

- Me parece divertidísimo poder hacer dos cosas cada día; por un lado, disfruto de mi vida, hablo con la gente...; y, por otro, amo mi trabajo. No lo cambiaría por nada.- ¿Dirías que tienes mucho en común con Emma Watson, otra actriz convertida en estrella infantil gracias a 'Harry Potter'?

- Gracias, aprecio que me compares con ella. Obviamente, siento una gran admiración por Emma. Ella ha dedicado su vida a educarse y escribió una carta épica. A mí, me gustaría hacer lo mismo, representar a mi generación. Emma significa mucho para mí y para muchas chicas. Es la definición de inspiración y clase.

- ¿Cómo gastas tu energía adolescente lejos de las cámaras?

- Me gusta cantar, bailar y jugar con mis perros. Adoro estar fuera paseando a mis perros, disfrutando de mis amigos. Y me encanta hacer deporte al aire libre.

- ¿Qué te mantiene con los pies en el suelo ante tanta atención?

- Mi familia. Ellos vienen conmigo cuando estoy trabajando. Significan mucho para mí que estén a mi alrededor; les necesito todo el tiempo. - ¿Has tenido oportunidad de hablar con Winona Ryder sobre lo que significa crecer en Hollywood? - Sí. Winona y yo mantenemos una relación muy estrecha, tengo la suerte de poder hablar con ella. Siempre me aconseja y es alentador contar con alguien que conoce tan bien la industria. - ¿Cómo te enfrentas al éxito y a la fama que da Hollywood?

- No exploro esa parcela de mi vida. Lo único que quiero es pasarlo bien con la serie que es lo que me gusta. Tengo un gran grupo de personas a mi alrededor que me ayudan, me aconsejan y me mandan buenas vibraciones.

- Naciste en Marbella y estuviste allí hasta los ocho años. ¿Hablas español? - Un poquito. Me defiendo.

- ¿Qué recuerdos guardas de España?- Mi mejor recuerdo es la playa. Me gustaba estar al aire libre, en la naturaleza disfrutando de las playas de España. También me gusta su comida, la gente, me encantan los supermercados españoles porque hay de todo, echo de menos la comida. La verdad es que España tiene playas maravillosas; búscame en alguna de esas playas porque siempre estaré allí.

- ¿Te sientes como Eleven, siendo extraña allí donde vas? Te has mudado de casa varias veces... - No. Siempre que me he mudado a una nueva ciudad he sentido que pertenecía a ella. Si descubro que no soy bienvenida, me marcho.

- ¿Recibes clases de interpretación?

- Continúo sin preparación. No soy buena estudiando, esa es la verdad. Me gusta hacer las cosas de forma natural. Ya tendré tiempo de recibir clases si las necesito. Yo vengo con mi propio método.