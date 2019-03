La nueva etapa de TVE que ha comandado Rosa María Mateo no está dando los resultados que se esperaban de ella. El margen de maniobra que ha tenido el equipo entrante no era especialmente amplio pero lo cierto es que las pocas apuestas que han visto la luz no han logrado calar en la audiencia. Ayer se despidió 'Lo siguiente', el espacio presentado por Raquel Sánchez Silva que hacía las veces de telonero del 'prime-time' de la pública.

Se va sin que sepamos muy bien en qué consistía. Acudía cada noche un invitado para promocionar su disco, su peli o su programa. La entrevista se interrumpía constantemente con reportajes de diversa índole que planteaban los colaboradores. Como aquello no entusiasmó se apostó por una especie de mesa redonda con temas de actualidad en la que también había un invitado intentando promocionar algo. Tampoco gustó. El problema no han sido solo los datos de audiencia (muy bajos) sino la indefinición del propio formato. Porque en la cadena de enfrente (en La 2) también se estrenó un espacio en la franja del 'access', 'Ese programa del que usted me habla', que tampoco ve nadie por cierto (no alcanza el 1% de cuota de pantalla), pero al menos tiene un concepto y unos propósitos más claros.

Por la mañana la gran baza fue Xabier Fortes, con una doble entrega de los desayunos, para los que toman algo nada más despertarse y para los que almuerzan. Esta última estaba pensada para plantar cara a Antonio García Ferreras en La Sexta, pero este ni se inmutó. Igual que llegó se fue, sin meter ruido. El matinal se mantiene con audiencias regulares. Han mejorado algo respecto a lo que había y, sobre todo, se ha ganado rigor, pero 'Los desayunos' está muy lejos de ser el referente informativo que se espera de TVE. Además de estos casos en concreto, la sensación es que ha faltado riesgo, que las nuevas ideas brillan por su ausencia, y que se ambicionan objetivos muy diferentes a los que una tele pública debería perseguir.