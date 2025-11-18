Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La veterinaria Fabiola Quesada, conductora del nuevo programa de divulgación y aventuras de La 1. RTVE

Fabiola Quesada

Veterinaria
«Siempre he tenido un vínculo con el continente africano, casi como si mi alma perteneciera a él»

Estrena en La 1 el programa 'Dra. Fabiola Jones', un viaje sobre la lucha por proteger a los animales más amenazados

J. Moreno

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Desde rinocerontes, leones, búfalos y elefantes hasta cebras, antílopes y guepardos, 'Dra. Fabiola Jones' mostrará la intervención sobre algunas de las especies más emblemáticas del ... continente. Con base en Sudáfrica y localizaciones en Namibia, el programa abordará algunas de las amenazas más graves para la biodiversidad, poniendo el foco en el frágil equilibrio de los ecosistemas y en los conflictos que surgen cuando este se rompe. Al frente de este nuevo formato, que llegará muy pronto a La 1, está la veterinaria andaluza Fabiola Quesada, quien dejó hace 15 años su ciudad natal para trasladarse a África, donde ha hecho de su profesión una forma de vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  4. 4 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  5. 5

    Temor en los ayuntamientos de Málaga al coste político de la nueva tasa de basura
  6. 6 Investigan una oleada de robos en viviendas rurales de Torrox armados con cuchillos y pasamontañas
  7. 7 Detienen a un antiguo educador de un centro de menores de Málaga por agresiones sexuales a tres niños
  8. 8 Aemet mantiene el aviso por «chubascos fuertes» hoy en Andalucía: tres provincias afectadas
  9. 9 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  10. 10 Las novedades de la Torre del Puerto de Málaga: orientación, materiales e integración del dique de Levante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Siempre he tenido un vínculo con el continente africano, casi como si mi alma perteneciera a él»

«Siempre he tenido un vínculo con el continente africano, casi como si mi alma perteneciera a él»