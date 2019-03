Las series de mi vida: Javier Ruiz Caldera 'Arde Madrid', entre las favoritas del director. / SUR El director de la extraordinaria segunda temporada de 'Mira lo que has hecho' nos revela las series de su vida MIGUEL ÁNGEL OESTE Lunes, 25 marzo 2019, 00:34

Poca gente sabe que el padre de Javier Ruiz Caldera nació en Málaga y que el cineasta tiene un apego sentimental por la ciudad. Lo que sí sabe cualquier espectador es que Ruiz Caldera es uno de los cineastas más originales del cine español, su desenfado, su indomable irreverencia ha conquistado tanto al público como a la crítica. Películas como 'Spanish Movie', 'Promoción fantasma', 'Tres bodas de más' o 'Superlópez' representan una forma de cine original y atrevido dirigido a todo tipo de espectadores, algo poco frecuente en la hipertrofiada comedia española. Ruiz Caldera es un caso único. Es obvio que al director de 'Anacleto: agente secreto' le gusta la comedia. Su filmografía lo delata. «Intento ser muy respetuoso con el género que tantas alegrías me ha dado, tratándolo siempre desde la verdad, huyendo del histrionismo o la exageración. Para mí la comedia perfecta es cuando la situación es tan graciosa que no necesita ningún chiste para que surja la carcajada», comenta Ruiz Caldera, que sigue: «en 'Mira lo que has hecho' Berto Romero explora esos terrenos, yo le he acompañado en la segunda temporada y ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Haciendo comedia pero sin tener miedo a interrumpir la risa con una puñetazo dramático. Carlos Therón hizo un gran trabajo en la primera temporada, yo he recogido su testigo y de la mano de Berto hemos seguido profundizando en las situaciones dramáticas que la historia pedía a gritos. Admiro mucho cuando un cómico se atreve a no hacer reír, a ponerse serio». Y sí, esta segunda temporada es más amarga, pero a la vez te saca la risa y la carcajada con más contundencia que la primera. Una segunda temporada mucho más compleja, que tiene más capas de lectura y se tratan temas nuevos.

Si Ruiz Caldera es un cineasta único, Berto Romero es uno de los cómicos-actores más perspicaces que existen, capaz de construir un discurso de autor del propio cómico, que cristaliza en el centro de actor-personaje. Para Ruiz Caldera: «Hay que sorprender al espectador, no darle más de lo mismo, por mucho que le haya gustado. Ya vimos en la primera temporada que tener un hijo era una movida, ahora hay que enseñar otras cosas, adentrarnos en temas un poco más oscuros, y para eso la puesta en escena debía cambiar, volverse más sobria, más sutil». Y es que las variaciones de puesta en escena de esta segunda temporada de 'Mira lo que has hecho' resultan estimulantes, pues hay constantes variantes estéticas. «Para mí han sido todo un reto también esos cambios de tono, dejar la comedia suspendida unos minutos y adentrarnos sin complejos en el drama. Debo decir que me he sentido más que cómodo haciéndolo y me gustaría seguir explorando ese terreno, tan compatible con la comedia». Ruiz Caldera y Berto se conocen desde hace muchísimos años, sale en cuatro de sus 5 películas «y esta serie es como la culminación natural de nuestra relación. Estoy enamorado del sentido de humor de Berto. Bueno y de Berto como persona un poco también».

También es necesario reseñar que Ruiz Caldera, además de ser uno de los cineastas más queridos del país, que procede del montaje, es alguien que no se olvida de dónde viene y así siempre intenta trabajar con el mismo equipo. Por ejemplo, el montador, el compositor y el director de fotografía de sus películas son compañeros suyos de cuando estudiaba en la ESCAC. Por otro lado, en este nuevo panorama la apuesta de Movistar no es poca. «Creo que se habla poco de la importancia de lo que está haciendo Movistar con la ficción televisiva. Dando una libertad total a sus creadores se está demostrando que ese es el camino adecuado para que surjan las maravillosas series que están saliendo y que están conectando con el público. Y me parece que esto solo es el principio. En unos años nos encontraremos con una colección de grandes series españolas, y en parte será gracias a Movistar». Mientras tanto aquí están las cinco series más influyentes para este gran director de cine.

Twin Peaks

En mi opinión, la mejor serie de todos los tiempos. Cambió el concepto de ficción televisiva en los 90 y lo ha vuelto a hacer ahora con la tercera temporada. Nada volverá a ser igual, menuda experiencia. Fascinante, hipnótica, sugerente, terrorífica y muy divertida. Exceptuando el pequeño bajón en la segunda temporada debido a la ausencia de David Lynch, el resto es una auténtica obra maestra absoluta. Nunca jamás he sentido tantas cosas delante de una pantalla de televisión..

Freaks & Geeks

Podría parecer la típica comedia de institutos, pero la brillantez de sus diálogos, la verdad de sus situaciones y la ternura de sus personajes la desmarcan del resto. Bajo la batuta de Paul Feig aparecen por primera vez en pantalla unos jovencísimos James Franco, Seth Rogen o Jason Segel. Una cantera de actores que ahora son nombres imprescindibles para comprender la comedia americana actual. Que pena que únicamente existe una temporada, suficiente para colocarla entre mis favoritas.

The Shield

Vic Mackey es un policía corrupto, mentiroso, asesino y aún así consigue que estés durante siete temporadas deseando que le vaya bien. Forma, junto a Tony Soprano y Walter White ese carismático trío de protagonistas moralmente detestables pero que no puedes evitar querer. Un thriller policiaco que recoge el testigo de 'Canción triste de Hill Street' y la actualiza de manera hipervitaminada. Pura adrenalina, y testosterona también.

Vota Juan

La serie que cualquier amante de la comedia quiere hacer. Con un Javier Cámara impresionante, demostrando que lo puede hacer todo, ser patético, mezquino y vulnerable en un mismo episodio. Se muestra el mundo de la política desde un prisma tan divertido como reconocible en sus miserias. Sus últimos capítulos son una maravilla y deseando estoy de que llegue una segunda temporada.

Arde Madrid

Paco León da rienda suelta a todo su talento como director y actor. Una serie de autor, arriesgada, valiente, diferente, con un numeroso elenco de actores, todos perfectos. La fiesta hecha serie.