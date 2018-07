Las series de mi vida: Ignacio Martínez de Pisón

A Ignacio Martínez de Pisón, escritor y guionista aragonés que reside en Barcelona desde hace más de veinte años, la primera serie que le enganchó fue 'El ala oeste de la Casa Blanca', serial que coincidió con el cambio de siglo. Su espléndida novela 'El día de mañana' (Seix Barral, 2011) ha sido adaptada por Mariano Barroso y Alejandro Hernández para Movistar Plus. Seis episodios en los que a través de la peripecia de Justo Gil se recrean los convulsos años del tardofranquismo en Barcelona.

«Creo que Mariano Barroso y su equipo han hecho un trabajo estupendo. Empezando por el guion, que no era fácil. Mi novela tiene muchas historias y los guionistas (Alejandro Hernández y el propio Barroso) han acertado a escoger solo algunas de ellas», cuenta el autor de 'Carreteras secundarias', otra admirable novela de Martínez de Pisón que fue llevaba al cine por Emilio Martínez Lázaro en 1997. Buen conversador, curioso, metódico, generoso, amigo de sus amigos, un escritor sin ego al que todo el mundo que conoce quiere, el autor de la reciente 'Filek: el estafador que engañó a Franco', afirma que «las series de ahora compiten en calidad con el mejor cine y gozan de una excelente reputación. Pero no deja de ser un fenómeno reciente. Si el siglo pasado se inició como el siglo del cine, éste ha empezado como el de las series. No sabemos cómo serán las cosas dentro de un tiempo, pero sí sabemos que en estos pocos años todo ha ido muy rápido y que cada vez hay más y mejores series».

Sin duda, la oferta serial es extensa y no deja de crecer. Esto también se refleja en las ficciones españolas, que durante algún tiempo estuvieron ancladas en modelos repetitivos, faltas de dinámica, pero que con las producciones de Movistar junto a otras series han asumido más riesgo creativo y han tratado más temas de relevancia. «El audiovisual español, que tardó en saltar al terreno de juego, está ahora recuperando el tiempo perdido, y lo hace de la mano de excelentes realizadores, que nos transportan, entre otros, a escenarios tan distintos como el noctámbulo Madrid de Ava Gardner, la purulenta Sevilla del siglo XVI, la convulsa Barcelona del tardofranquismo, una hipotética Asturias posnuclear», cuenta Ignacio Martínez de Pisón, series como 'La peste', 'La zona', 'Arde Madrid' y 'El día de mañana', que por fin dinamizan la ficción serial española. Pero hay más, claro. Estas son algunas de las series que cautivan al autor de 'Dientes de leche'.

'Los Soprano' se ha convertido ya en un clásico de las series de ficción. Sidse Babett Knudsen protagoniza 'Borgen'. Escena de la segunda temporada de '¿Qué fue de Jorge Sanz' / SUR

Borgen DR, Fiktion

«No sólo me parece una gran serie de televisión sino también un excelente curso de democracia parlamentaria. Ambientada en el sector políticos de Dinamarca, el servicio a la sociedad y la defensa del bien común obliga a unos y a otros a seguir unas severas pautas de comportamiento que sin embargo no impiden las rencillas por vanidad, las luchas por el poder, las traiciones... Yo obligaría a todos los políticos españoles a ver esta serie y luego les haría un examen para ver si han estado atentos. Los que lo hayan estado habrán aprendido lo que es la decencia».

¿Qué fue de Jorge Sanz? Movistar Plus

«Una serie excepcional, con unos actores estupendos y una sabia combinación de humor y drama. Sin la complicidad entre Jorge Sanz y David Trueba esta serie habría sido imposible, y los espectadores nos habríamos perdido algunos momentos verdaderamente gloriosos, como por ejemplo el encuentro entre Jorge Sanz y el escritor al que quieren encargar una biografía del actor. El papel del escritor está interpretado por un Juan Manuel de Prada en estado de gracia que hace una parodia de sí mismo».

Los Soprano, HBO

«Destilando lo mejor de la fecunda tradición de películas sobre mafiosos, es una serie que nos traslada al terreno de la ambigüedad moral, porque con frecuencia nos invita a empatizar más con el verdugo con la víctima. El desasosiego que provoca esa ambigüedad moral forma parte, junto a la violencia y el humor, de ese cóctel verdaderamente gustoso que nos regalan 'Los Soprano'».

The Good Wife, CBS

«En Estados Unidos siempre se han hecho buenas películas de juicios. Cada episodio de esta serie nos muestra un caso distinto, con juicios siempre interesantes, y entretanto vemos crecer al personaje central, Alicia Florrick, una abogada que durante años no había ejercido por estar dedicada a su familia. La sensación de fragilidad que desprende la actriz protagonista (Julianna Margulies) contrasta con la dureza que poco a poco va adquiriendo».

ESTRENOS

'Snowfall': cuando el crack se apoderó de Los Ángeles

HBO. El 20 de julio se estrenó la segunda temporada de 'Snowfall', la serie creada por John Singleton, Eric Amadio y David Dave. La historia aborda el nacimiento de la epidemia del crack en Los Ángeles en los años ochenta a partir de tres personajes principales: Franklin Saint (Damson Idris) un joven negro educado entre blancos que vende hierba para su primo a espaldas de la madre. Gustavo, el Oso, Zapata (Sergio Peris-Mencheta) un luchador ya decadente que trabaja para Lucía Villanueva y su hermano, hijos de un cartel mexicano, y Teddy McDonald (Carter Hudson) un agente de la CIA caído en desgracia que vende coca para financia a los contras nicaragüenses frente a los comunistas.

Movistar Plus. La serie documental 'El arte de la televisión' recorre a través de distintos directores algunas de las series más importantes de los últimos años. Series como 'Los Soprano', 'The Good Wife', 'A dos metros bajo tierra', 'Mad Men' y otras. Directores como Alan Taylor, Alan Poul, Jennifer Getzinger, Rosemary Rodriguez, Matthew Penn, entre otros, explican cómo es su trabajo en estas series de éxito, sus relaciones con la poderosa Hollywood, revelando anécdotas de rodaje y momentos que ya forman parte de la Historia de la Televisión.