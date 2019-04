Las series de mi vida: Gema R. Neira Gema R. Neira / SUR.ARCHIVO SUR EN SERIE La directora de contenidos de Bambú y co-creadora de grandes éxitos seriales nos acerca las series que le marcaron MIGUEL ÁNGEL OESTE Málaga Lunes, 15 abril 2019, 00:45

Todos los que han trabajado con Gema R. Neira afirman que tiene una inmensa capacidad de trabajo, pero además destacan de ella que es una gran persona, generosa, que sabe ver más allá de lo aparente. Gema R. Neira es la directora de contenidos de Bambú Producciones y la co-creadora de series de éxito como: 'Las chicas del cable', 'Fariña', 'Tiempos de guerra' o 'Velvet Colección', entre otras. Es una creadora a la que apenas le gusta la visibilidad, pues ama las teclas, estar detrás de la pantalla y no delante. «Supone un esfuerzo para mí lo contrario pero creo que hace falta visibilizar la labor de los guionistas y especialmente de las mujeres. Y dar referentes a las generaciones que vienen», confiesa.

Escribe de lo que le apasiona, creando personajes fuertes, pero también se adapta a sensibilidades ajenas. «Supongo que el audiovisual no es sino un reflejo social.» También comenta que las creadoras son «más visibles porque somos más mujeres las que accedemos al mercado laboral y llegamos a puestos de más responsabilidad. Lo que hace que también tengamos más oportunidades de tomar decisiones en cuanto al contenido. Y eso creo que es muy importante. Pero no solo en cuanto a las mujeres. Un contenido se vuelve más rico al estar desarrollado por escritores diversos. Siempre he defendido que ser un buen escritor es independiente de tu género, y por tanto me alegra que poco a poco también se desliguen determinados géneros televisivos de los clichés de que están hechos para hombres o para mujeres. Creo que hablar de series para mujeres es menospreciarlas», comenta. La elocuencia de Neira se hace palpable en los contenidos que da forma. Series que fuera de España triunfan. Las series españolas son respetadas cada vez más, eso es indudable. Para ella: «Desde hace años la televisión ha dado un gran paso adelante. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar series que hace cinco o siete años hubieran sido impensables. Y es cierto que es consecuencia del desarrollo del mercado a nivel internacional pero eso ha dado un gran impulso a creadores y productoras. Las series españolas han viajado internacionalmente y han funcionado fuera de nuestras fronteras y eso ha hecho que las plataformas se decidan a producir aquí y nos encontremos en este momento de explosión de la producción nacional que, además, está llegando desde aquí al mundo entero. Cada vez el público exige más; novedad, identidad, historias nuevas… Esto supone un reto apasionante como creador.»

Pero ese reto también se extrapola a los espectadores. La numerosa oferta de contenidos que ofrecen las plataforma está cambiando la manera de consumo y socialización. Lo que no cambiará será cómo esas series de televisión marcan una época y a la audiencia que accede a ella. Porque de un modo u otro es algo que conforma la manera de estar en el mundo. Las etapas seriales de Gema R. Neira son estas.

'Dawson Creek'

«Mi serie de cabecera en la época adolescente. No sé cuántas veces la he visto pero seguro que muchas. Me sentía identificada con esa chica confusa viviendo todo por primera vez. Además estaban todas las referencias al mundo del cine… Me acompañó durante muchos años aunque hubo un punto en que empezó a decepcionarme. Esas temporadas finales no he vuelto a verlas.»

'Gilmore Girls'

«La relación entre esas tres generaciones de mujeres me parece fantástica. Y muy realista aunque se trate de una ficción… Esa relación de amor tan compleja, donde pesa mucho la decepción, las ganas de agradar, o las imposiciones de la época que te ha tocado vivir. Además de esos diálogos rápidos, ácidos y llenos de referencias culturales que me parecen fascinantes. Me hizo fan de Amy Sherman Palladino al instante. Mentí a una amiga para no ir a su cumpleaños y quedarme viendo el último capítulo de la serie que, por cierto, me dejó absolutamente huérfana.»

'Mad Men'

«Hay muchas cosas por las que 'Mad Men' me fascinó desde el principio pero creo que la más importante es que te toca algo en las tripas que ni siquiera puedes entender, a veces, con la cabeza. Sus silencios están llenos de capas de profundidad. Todos los personajes son complejos y muy humanos. Y habla del papel de la mujer en la sociedad sin tapujos, sin empoderarla falsamente y mostrando todo lo que muchas mujeres han tenido que sufrir para llegar a donde les correspondía moralmente.»

'Dexter'

«Venía de ver 'A dos metros bajo Tierra' y me impresionó el cambio radical de Michael C. Hall. Un protagonista que es un asesino, al que sigues durante toda la serie y con el que sufres para que no le descubran. El ritmo trepidante y la tensión que consiguen en cada capítulo me encantó. Especialmente la temporada de Trinity. Divertimento en estado puro.»

'In treatment'

«La posibilidad de meterme en una sesión de terapia. De seguir la vida y los traumas de esos personajes… De que me contasen las cosas de una manera distinta (un paciente por episodio, un paciente por día de la semana) prácticamente todo dentro de esas cuatro paredes y manteniendo la tensión de esa manera me pareció un ejercicio de guion brutal.»