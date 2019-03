«Las series nos ayudan, tienen una función más allá del entretenimiento» La actriz Paloma Bloyd. :: R. C. Le gustaría hacer un cameo en 'El Ministerio del Tiempo' y en 'Killing Eve'. Le afectó la muerte de Ned Stark. Cree que Antonio Alcántara se enganchará a 'Expediente X' MIKEL LABASTIDA Domingo, 24 marzo 2019, 00:47

«Llevo fatal los 'espoilers', no me gusta ni saber las sinopsis»

Es la nuera de los Alcántara en 'Cuéntame' y pertenecer a este clan da caché. Se ha convertido en uno de los personajes principales en la nueva temporada de la ficción que desde el pasado jueves se emite en TVE. Paloma Bloyd (Chicago, 31 años) ha participado en otros títulos como 'El internado' o 'Águila Roja'. Hoy pasa por esta sala de interrogatorios para descubrir sus gustos y fobias en materia seriéfila.

- Se le acusa de serieadicta, ¿se declara culpable o inocente?

- Absolutamente culpable, directamente de cadena perpetua.

- ¿No hace falta entonces pasar por los juzgados? Veamos antecedentes. ¿Qué títulos veía de cría?

- Los típicos, 'El Príncipe de Bel Air', 'Salvados por la campana', 'Cosas de casa'. Y luego un poquito más mayor me enganché a 'Seinfeld'. Todavía la sigo viendo, de hecho en días flojos o de estrés me la pongo como terapia.

- ¿Y funciona? Es para recomendarlo.

- Te asegura una sonrisa.

- Qué maravilla, tomo nota.

- Es que yo pienso que las series en general nos ayudan mucho, que tienen una función que va más allá del entretenimiento. Nos sirven para llenar la sensación de soledad, para sacar cosas que tenemos reprimidas, para alejarnos de emociones negativas. Nos acercan a temas y personas que no conocemos, de diferentes edades y razas.

- Firmaría lo que acaba de decir. ¿Cuál ha sido su último atracón?

-'Sex education', me divirtió mucho. Me vi los ocho episodios en una tarde...

- Entonces no es de las de un capítulo y a dormir...

- Soy 'serieyonki'. Si me engancho, me engancho. Me gusta tener libertad para administrarme episodios, aunque muy de vez en cuando puedo hacer una excepción. Una serie que me gustó mucho es 'Get shorty', sobre un asesino a sueldo de Nevada que intenta convertirse en productor de cine en Hollywood. La primera temporada la pude ver completa de una vez, pero las siguientes tuve que esperar a episodio semanal. Esa sensación de ganas de que llegue el lunes para ver el capítulo nuevo también está bien.

- ¿Su última decepción?

- Tal vez 'The Umbrella Academy', me pareció que ni fu ni fa. Las series basadas en cómics suelen tener unas secuencias brutales a nivel de producción, pero luego flaquean por otros lados.

- Elija un personaje para irse de viaje.

- Alguien divertido, sin duda, y con mucho mundo... Tyrion Lannister me podría valer.

- ¡¡Ya salió 'Juego de Tronos'!! ¿Quién espera que alcance el trono al final?

- Daenerys Targaryen, sin duda. Aunque supongo que lo compartirá con Jon Snow, que también me sirve...

- ¿Cuándo sufrió más, con la Boda Roja o con su boda en el capítulo de 'Cuéntame' con el que han abierto temporada?

- Jajajajaja. Con la Boda Roja, me pilló desprevenida. No me había leído los libros. En mi boda en 'Cuéntame' ya sabía el final...

- 'Cuéntame' ha entrado en los años 90. Los Alcántara están a punto de toparse con la última 'edad de oro' de las series, ¿a qué título cree que se engancharán?

- A Antonio Alcántara lo veo enganchado a 'Expediente X' e imaginando paranoias todo el rato.

- ¿Y a 'Los Soprano' no?

- Supongo que también, yo la vi en directo y aluciné, aunque creo que envejece mal. La he visto después y me impacta menos... Aún así sigo recordando su final y me encanta. Para mí la edad de oro de las series empieza con 'Oz', aquella sí que sorprendió, porque nunca antes habíamos visto algo así en la tele.

- En 'Cuéntame' además se ha quedado embarazada ¿qué dibujos animados piensa ponerle al nuevo nieto de 'Los Alcántara'?

- Haré como hicieron mis padres conmigo. Le pondré todos los clásicos, de Bugs Bunny a Scooby Doo, para que se empape de ellos. Y en versión original, por supuesto, para que sea bilingüe.

- ¿Qué serie le ha hecho llorar?

- 'This is us'. Hay que escoger cuándo verla, puede resultar dura...

- ¿Qué muerte seriéfila le resultó más dura?

- La de Ned Stark. Además lo supe antes por un espoiler. No me lo podía creer...

- ¿Qué tal lleva los 'espoilers'?

- Fatal. A mí es que no me gusta ni que me cuenten las sinopsis ni ver un tráiler, así que imagínate...

- Sueñe un cameo...

- Si es nacional en 'El Ministerio del Tiempo'. Me chifla esa mezcla de historia y de ciencia ficción. Y si puedo escoger me encantaría interpretar a una mujer pionera.

- ¿Y si es internacional? Por soñar que no quede...

- Me encanta 'Killing Eve' y, si puede ser, en el papel de villana. También podría aparecer en 'Juego de Tronos', pero ya no me da tiempo...

- Ahora saldrán las precuelas, todavía habrá ocasión.

- Cierto, a ver cómo está eso...

- ¿Qué tres cosas se llevaría a la isla de 'Perdidos'?

-Algo con lo que tener electricidad y un ordenador. Ahí lo tengo todo, puedo ver series, hablar con seres queridos por Facetime... De pequeña a los reyes le pedía unos polvos mágicos para yo luego utilizarlos como quisiera. Aquí igual.

-¿Qué final le decepcionó más?

-El de 'Perdidos'. Todo el rato iba in crescendo pero al final se desinfló.

'Get Shorty'. Basada en la obra homónima de Elmore Leonard narra las aventuras de un mafioso reconvertido en productor de películas.

'Sex Education'.Un joven se especializa en el instituto en dar consejos sexuales.

'Killing Eve'. Una asesina en serie y una detective se enfrentan en una persecución a nivel internacional.

'Oz'. Serie sobre una prisión de máxima seguridad en la que hay una unidad para rehabilitar presos.