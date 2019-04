«Esta Semana Santa es un reto para 101TV» El equipo de 'Guión', dirigido por Rafael Acejo, pone en marcha desde hoy un dispositivo especial de Semana Santa para dar cobertura en directo de las procesiones ELENA CABEZA Domingo, 14 abril 2019, 00:02

Esta Semana Santa 2019 marcará un antes y un después en la historia de Málaga, ya que después de casi un siglo, el recorrido oficial ha cambiado y las cofradías han modificado de alguna manera sus estaciones de penitencia. Esta novedad supone un reto para las procesiones, pero también para los cofrades, que a partir de hoy podrán disfrutar de la Semana Grande tanto en directo como a través de la televisión, ya que la cadena local 101tv ha preparado un dispositivo especial para dar cobertura en directo del trayecto de las imágenes por multitud de puntos de la capital. El programa 'Guión', dirigido por Rafael Acejo, realizará a lo largo de toda la semana un despliegue informativo de las cofradías malagueñas.

-¿Cómo afrontan en 101tv esta Semana Santa histórica por el cambio del recorrido oficial como novedad principal?

-La novedad del recorrido oficial también es un reto para nosotros. Vamos a probar distintos escenarios y diferentes vistas, pero por supuesto seguiremos retransmitiendo las salidas y los encierros de las cofradías y hermandades. Tendremos cámaras en lugares estratégicos, tanto dentro del recorrido oficial como en otros lugares que creemos que a los malagueños les gustaría disfrutar.

-¿Qué cambios habrá con respecto a los años anteriores?

-El hecho de que determinadas cofradías vayan a pasar por lugares poco comunes hasta ahora hace que cambiemos nuestros puntos de conexión para enseñar al espectador esta primera toma con el nuevo recorrido oficial. Pero nuestro dispositivo no sólo se basa en el recorrido oficial, sino que también estaremos en otros puntos que, no siendo oficiales, también tienen un interés por parte de los espectadores. Las cofradías callejearán por sitios por los que hasta ahora no pasaban y nosotros estaremos ahí para enseñar su paso a nuestros espectadores, tanto a los malagueños como a los que no están en la ciudad a través de las redes sociales.

-¿Dónde estarán ubicados los puntos de conexión?

-Depende del día y de la cofradía, ya que hemos intentado buscar el lugar más especial desde el que creemos que podemos retransmitir cada una de las imágenes. Además del recorrido oficial y de las salidas y encierros, hemos querido que cada cofradía tenga sus puntos estratégicos, ya que cada una tiene un diseño distinto para regresar a casa. Queremos que los espectadores puedan disfrutar de los lugares emblemáticos de cada cofradía o hermandad.

-¿Desde qué hora estaréis retransmitiendo en directo?

-El horario también dependerá de los días. Hoy, por ejemplo, que es Domingo de Ramos, estaremos desde la salida de Pollinica por la mañana hasta el último encierro en la noche. Vamos a hacer una especie de maratón. Vamos a hacer un esfuerzo muy importante para que el espectador pueda estar donde desee en todo momento.

-¿Cuánta gente forma parte de este dispositivo especial de Semana Santa en 101tv?

-Nuestro dispositivo técnico ha ido creciendo a lo largo de los últimos años desde que retransmitimos la Semana Santa. En total, el equipo lo formamos unas cincuenta personas, desde técnicos, comentaristas, encargados de las redes sociales, operadores de cámara, etc. Nuestra misión es ver la Semana Santa como espectador y estar donde entendemos que a la gente le gustaría estar. Desde esta filosofía vamos a hacer un gran esfuerzo para concurrir a cuantos puntos sean posibles.

-¿Desde cuándo llevan trabajando para preparar este dispositivo especial de Semana Santa?

-Llevamos trabajando desde hace varias semanas, porque este dispositivo lleva en marcha desde que empezaron los traslados. Desde el viernes pasado y hasta ayer sábado hemos puesto a disposición de los malagueños la retransmisión en directo de los traslados. A partir de hoy redoblaremos nuestros esfuerzos para ofrecer la mejor cobertura posible de nuestra Semana Santa.