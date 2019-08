SEGUNDAS OPORTUNIDADES

En verano los colegios están cerrados, los amores son efímeros y hasta se trabaja con más flojeza. Y la televisión sigue los mismos derroteros. No hay verano que las cadenas no nos 'deleiten' con un buen puñado de reposiciones. Se entiende que, con el calorcito, pocos destinan su ocio a visionar la pequeña pantalla. Y se prefiere no malgastar los estrenos que triunfarán cuando se acerquen los fríos. Allá cuentos.

Esta costumbre estival de reponer series y programas se bifurca en dos vertientes. La primera busca favorecer el nacimiento de nuevos adeptos a las series que, en su emisión original, no quisieron o no pudieron seguirlas. Se trata de dar empuje a las producciones que en su día no tuvieron respaldo antes de expulsarlas definitivamente de la parrilla: se ubican en otros días, otras franjas horarias, a ver si la audiencia les brinda una segunda oportunidad.

El otro hábito, muy extendido, opta por repetir hasta el hartazgo las series de archivo logrando que el espectador sea capaz de recitar los diálogos completos sin apuntador o de rememorar cada escena sin verla. Y la gente se las traga (nos las tragamos) por enésima vez. Este verano, siguiendo la moda vintage, ha tocado 'El Príncipe de Bel Air' y 'Verano azul'. No digo más.

A duras penas, esta tradición repositora se tolera en verano. Lo que no tiene perdón es que las reposiciones entren en bucle todo el año. Me explico. Hay una cadena de las (mal) llamadas temáticas que debería cambiar su nombre por el de 'C.S.I.', ya que a todas horas emite sin descanso la serie franquicia que inauguró Grissom y que continuó con Horatio y Mack. Otro canal se dedica casi en exclusiva a los macabros sucesos basados en hechos reales con mujeres, niños, maridos y demás fauna asesina como única propuesta. Sin parar. Sin variar. Y en un intento infructuoso por disimular, otros programan una y otra vez las mismas series, y además incompletas, para desesperación del incauto que se anima a seguirlas y que constantemente asiste a cómo resucita el mismo protagonista o cómo reaparece el mismo villano.

Y así no hay manera de dar una segunda oportunidad. Porque no las hacen merecedoras.