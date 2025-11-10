Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El actor Martín Freeman, en una escena rodada en la plaza de toros de Ronda. Netflix

Ronda, protagonista en la nueva superproducción de Netflix basada en una novela de Agatha Christie, 'Las siete esferas'

Las primeras imágenes de esta serie que se estrena en enero de 2026 exhiben localizaciones emblemáticas como la plaza de toros y la Fuente de los Ocho Caños

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:09

Netflix ha cogido carrerilla en Málaga. Tras el estreno este año de la última adaptación de Javier Castillo 'La chica de nieve 2: el juego del alma' ... , la historia de Carmen Mola 'Dos tumbas' convertida en un éxito mundial y la llegada este viernes de la película romántica 'Mango', todas ellas rodadas en la provincia, la plataforma ya tiene fecha para su nueva superproducción internacional ambientada en Ronda, 'Las siete esferas', que se basa en una novela de intriga de la reina del crimen, Agatha Christie. La capital del Tajo se cuela en el tráiler de esta serie británica de época, que se ha posicionado como uno de los grandes lanzamientos de la operadora norteamericana para su parrilla de comienzos del año que viene.

