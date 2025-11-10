Ronda, protagonista en la nueva superproducción de Netflix basada en una novela de Agatha Christie, 'Las siete esferas'

Netflix ha cogido carrerilla en Málaga. Tras el estreno este año de la última adaptación de Javier Castillo 'La chica de nieve 2: el juego del alma' ... , la historia de Carmen Mola 'Dos tumbas' convertida en un éxito mundial y la llegada este viernes de la película romántica 'Mango', todas ellas rodadas en la provincia, la plataforma ya tiene fecha para su nueva superproducción internacional ambientada en Ronda, 'Las siete esferas', que se basa en una novela de intriga de la reina del crimen, Agatha Christie. La capital del Tajo se cuela en el tráiler de esta serie británica de época, que se ha posicionado como uno de los grandes lanzamientos de la operadora norteamericana para su parrilla de comienzos del año que viene.

Ampliar La popular Fuente de los Ocho Caños de Ronda, en una imagen de la serie. Netflix

En las primeras imágenes difundidas de la serie no pasa desapercibida la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, donde el popular actor Martin Freeman ('El vigilante nocturno' y 'Black Panther') se las tiene que ver con un toro bravo de afilados cuernos del que trata de escapar. Unos fotogramas que además tienen valor en este momento, ya que el ruedo se encuentra clausurado desde hace unos meses y en obras por la inestabilidad del terreno y el refuerzo del techo de la arquería superior del coso. El rodaje de esta producción internacional de misterio e intriga se produjo en septiembre de 2024, cuando aún no habían comenzado la reforma del histórico inmueble.

La serie 'Agatha Christie: las siete esferas' se estrenará el próximo 15 de enero en Netflix con una historia ambientada en Inglaterra en 1925 y que arranca con una lujosa fiesta en una casa de campo, donde una broma inofensiva se tuerce de forma terrible y mortal. La perspicaz e inquieta Lady Eileen 'Bundle' Brent (Mia McKenna Bruce) no dejará escapar la oportunidad para investigar el caso y desentrañar los secretos que esconden algunos miembros de la alta sociedad inglesa.

Ampliar Mia McKenna Bruce encarna a la joven detective de esta superproducción de misterio. Netflix

Una trama plagada de giros argumentales propios de los relatos de la gran dama del misterio que también viaja hasta Ronda, donde también se pueden ver ya otras emblemáticas localizaciones de la ciudad, como el Palacio del Rey Moro y la Fuente de los Ocho Caños. Además de estos escenarios, el más de centenar de actores y técnicos que formaron parte del equipo de rodaje de 'Agatha Christie: las siete esferas' también realizaron tomas en el Puente Nuevo sobre el Tajo, la plaza Duquesa de Parcent, los Baños Árabes y el Parque de la Alameda del Tajo, entre otros.

Ampliar Un cuerno asoma en el trailer de 'Agatha Christie: las siete esferas', filmada en la Maestranza de Ronda. Netflix

Junto a la joven protagonista, Mia McKenna Bruce ('How To Have Sex') y Martin Freeman, el reparto también incluye a la estrella Helena Bonham Carter ('Sweeney Todd' y 'Charlie y la fábrica de chocolate'), Corey Mylchreest ('La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton'), Ed Bluemel ('Killing Eve' y 'Sex Education') y Nabhaan Rizwan, que ya rodó en Málaga otra superproducción de Netflix finalmente cancelada, 'Kaos'. Se da la paradoja de que, durante el rodaje, el equipo de casting buscó un doble del actor escocés Iain Glen (Ser Jorah en 'Juego de Tronos'), pero el reparto oficial no incluye al intérprete por lo que se desconoce si finalmente se 'cayó' del proyecto o tiene un personaje sorpresa en la trama.

Ampliar La casa del Rey Moro también presta sus centenarios muros a la trama de esta serie con sello Agatha Christie. Netflix

Al frente del 'service' de la filmación en Ronda de esta nueva serie internacional estuvo la empresa Palma Pictures, una de las grandes firmas de nuestro país especializada en la filmación de series y películas extranjeras y de Hollywood. Sin ir más lejos, la productora con sede en Mallorca fue la que trajo a Málaga la franquicia de Netflix 'The Crown', que encontró en la capital y provincia diferentes localizaciones para filmar escenas ambientadas en Australia, y el reciente drama mafioso estrenado en Movistar 'Los amos de la ciudad', filmado en la Costa del Sol y Antequera, y protagonizado también por un actor de la legión de 'Juego de Tronos', Sean Bean.

Ampliar Helena Bonham-Carter, una de las estrellas del reparto de 'Las siete esferas'. Netflix

Por su parte, Ronda también es un destino habitual de producciones que buscan en su serranía y su emblemático Tajo una postal singular para sus tramas. Así, en los últimos años las series han puesto su mirada en la localidad, como es el caso de 'La materia oscura', un 'thriller' fantástico de HBO que rodó aquí su tercera temporada, o 'Feria', una trama criminal que impulsó la filial española de Netflix.