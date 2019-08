El mes de los refritos Agosto vuelve a marcar una época de poco movimiento por parte de las cadenas televisivas, que tienen toda su atención puesta en el comienzo de la nueva temporada JULIÁN ALÍA Viernes, 9 agosto 2019, 00:33

Ya ha llegado el momento de bajar el pistón. Las cadenas de televisión están ya pensando en el comienzo de la nueva temporada y se dejan llevar en un pelotón con poco movimiento, sin intención de hacer diferencias. Sin llegar a los dos dígitos. De 'photo finish', vaya.

Ha sido el caso de 'El contenedor', una de las novedades estivales de Antena 3, que se llevó la etapa del lunes. Tras años guardado en un cajón por la cadena, dominó, aunque levemente, en su tercera oportunidad, superando a duras penas el millón de espectadores (1.025.000), y con un 9,2% de cuota de pantalla. También ha sido el de 'El juego de los anillos', que se enfundó el maillot de líder en su estreno. La apuesta de Antena 3 por el regreso de los concursos al 'prime time' salió bien, y con Jorge Fernández a los mandos, se hizo con 1.606.000 espectadores y un 13,9% de la audiencia.

'Viaje al centro de la Tierra' da un respiro a TVE tras marcar sus peores registros de la historia

Una medida que también intentó Mediaset en Cuatro con los especiales de 'El concurso del año', que finalizaron este lunes con casi un millón de televidentes y un buen 9% de 'share'. Y para su canal principal se planteó replicar la fórmula que tanto éxito le dio el año pasado: una serie extranjera. 'The Good Doctor' logró entonces rebasar la barrera de los 3 millones de espectadores y la del 20% de público, pero Telecinco no ha corrido la misma suerte en 2019 con 'The Crossing (La travesía)', que cayó al 8,9% de cuota en su última emisión, ni con 'The Rookie', que sufrió una pájara y se descolgó 3,7 puntos (9,1% de audiencia).

Así, este inmovilismo y las ganas de que asome el mes de septiembre han provocado la llegada de los refritos y reposiciones a las cadenas fuertes, incluso en la franja de mayor exposición. Ocurre esta noche con 'Volverte a ver', el programa que presenta Carlos Sobera en Telecinco, que a partir de las 22.00 horas ofrece un reencuentro, confesión o perdón que ya se pudo ver en su día. Y, sin embargo, fue lo más visto en sus dos primeras entregas repetidas, antes de pinchar con la tercera. También hay que ver qué tiene preparado el canal para relevar a 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', que puso punto final el martes a su temporada más vista, con 1.667.000 espectadores y un 14,7% de 'share', sacando ventaja en el 'prime time'.

Duelo antes de la hora punta

Además, ahora se ha abierto un duelo en el terreno del 'access', el que antecede al de máxima audiencia. La presencia de las reposiciones de 'El hormiguero' ('El hormiguero: Stars') ha abierto la veda tanto para 'Viaje al centro de la Tierra' (La 1), que obtuvo muy buenos datos el verano pasado, como para '¡Toma salami!', el programa al que pone voz Javier Capitán y que repasa los mejores momentos de los 30 años de Mediaset. Dos formatos que compiten por la nostalgia y el recuerdo de dos cadenas distintas. Uno que ha dado descanso a 'Tvemos', conducido por la actriz Elisa Mouliaá, y otro que ha saltado desde las tardes de FDF.

Por el momento, el del ente público, con la voz en 'off' de Santiago Segura, se ha impuesto al de Capitán en todas las emisiones; y eso que se trata de la repetición de sus capítulos más emblemáticos, con los que ha superado varias veces los registros del 'prime time' de La 1 (más de millón y medio de espectadores y más del 12% de 'share). Un respiro para TVE, que viene de firmar, consecutivamente, sus dos peores meses de la historia.

Y de una reposición que tira de nostalgia, a otra. 'Verano azul' dobla los registros de La 2, que el mes pasado no alcanzó el 3% de cuota, en una nueva aparición por la parrilla del ente público, que vuelve a resucitar -y matar- a Chanquete. Y ya van unas cuantas. De nuevo, el canal temático de TVE rememora una serie capaz de generar polémica 38 años después. El motivo, que Piraña fomentaba la obesidad infantil. De ahí que su propio intérprete, Miguel Ángel Valero, asegurase en 'Todo es mentira' (Cuatro) que el personaje nunca pretendió frivolizar acerca de un problema tan serio. Después, Jesús Arroyo, autor del hilo que opinaba que La 2 debía suprimir la serie, se excusaba en el mismo programa del aluvión de críticas con que simplemente se trataba de un experto sociológico. Hoy, un poco antes de las 14.00 horas, el séptimo capítulo, que ahí sí que dan pedales.