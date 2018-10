Queen calienta motores en Movistar

Movistar estrena hoy a las 22.00 horas, en su canal CineDoc&Roll, 'Queen Rock Montreal', el concierto que la banda británica grabó en su mejor momento. 'Somebody to Love', 'We Will Rock You', 'Bohemian Rhapsdoy', o 'We Are the Champions' son algunas de las canciones de una actuación en directo que ya forma parte de la historia de la música. Además, servirá de aperitivo para la llegada de la película 'Bohemian Rhapsody', que se estrena el 31 de octubre en cines y que protagoniza el actor Rami Malek, conocido por su papel principal en 'Mr. Robot'.