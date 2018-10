Todo por el preciado metal Dos de los protagonistas que buscan oro en una región inhóspita en la frontera entre Alaska y Canadá. :: R. C. Discovery Channel estrena mañana la novena temporada de 'La fiebre del oro', donde tres grupos de mineros tratan de hacerse ricos en la inhóspita región de Klondike, entre Canadá y Alaska JULIÁN ALÍA Sábado, 20 octubre 2018, 00:02

Tres equipos de mineros luchan por extraer la mayor cantidad de oro posible en recónditos lugares de la frontera entre Alaska y Canadá. Y esa pugna protagoniza 'La fiebre del oro', el popular programa que regresa mañana a Discovery Channel a las 22.00 horas. Esta novena temporada llega marcada por el adiós del antiguo líder de los mineros, Todd Hofmann, y la llegada de nuevas generaciones de buscadores. En 'La fiebre del oro', los grupos capitaneados por Rick Ness, Parker Schnabel y Tony Beets deberán mostrar su valía en un particular día a día, alejados de la civilización. Buscarán oro en Klondike, invernal territorio famoso por ser el escenario de la Fiebre del Oro durante la que se obtuvieron importantes cantidades del metal.

«Hemos tenido muchas complicaciones esta temporada. Comenzamos casi sin ningún plan en un invierno muy duro, porque solo tuvimos dos semanas y media para prepararnos, y con un equipo con muchos novatos», explica Rick Ness, cuyo objetivo es conseguir oro por valor de 1,2 millones de dólares, algo más de un millón de euros.

Por su parte, Parker Schnabel, de solo 24 años, y que ha participado en ocho de las nueve temporadas del programa, comenta cómo dio sus primeros pasos en la minería gracias a su abuelo: «Esta profesión ha estado presente en mi vida desde el principio, crecí con ella. Empecé ayudando a mi abuelo cuando tenía nueve o diez años. Comencé muy joven en un negocio en el que es muy difícil estar. Además, el éxito o el fracaso dependen de nuestras decisiones. No hay muchos factores externos que influyan. Quitando el precio del oro y el de la gasolina, el resto son cosas que decidimos gracias a nuestros instintos e información. No es una gran industria y no hay nadie diciéndonos qué podemos y qué no podemos hacer. Y eso es algo que me encanta».

Schnabel, el más joven de los tres líderes, asegura que dentro de diez años espera seguir dedicándose a la minería, aunque la idea de una decimonovena temporada de 'La fiebre del oro' le «asusta un poco». Sin embargo, el preciado material no es lo más importante en su vida. «Es solo una manera de vivir, pero la familia y pasar más tiempo en el hogar están por encima de todo». Schnabel sabe que desempeña una profesión más peligrosa «que estar sentado en una oficina», pero «si tienes bien la cabeza sobre los hombros, eres consciente de lo que te rodea, y te gusta seguir vivo, estarás bien», comenta este joven nacido en Alaska.

Por su parte, Rick Ness, el líder de otro grupo, se rodeará de nuevos y jóvenes colaboradores procedentes de Milwaukee (Wisconsin), de donde es él. Ness es un fanático del equipo de Wisconsin Green Bay Packers, de la NFL. Y lo es hasta el extremo de que no sabría escoger entre esos 1,2 millones de dólares en oro o que su equipo llegue a la Superbowl y la gane.