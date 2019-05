UN PLACER SOLITARIO

Únicamente el 1% de los espectadores españoles va solo al cine. Como me dijo una vez uno de los hombres más poderosos del audiovisual en nuestro país, si vas al cine solo es que eres un pederasta. El dato lo proporciona la Federación de Cines de España (FECE) en un estudio que proporciona alguna otra revelación chocante. ¿De verdad es tan ínfima la cantidad de espectadores que disfrutan en soledad de las películas? No es la percepción que se tiene si se frecuentan las salas que todavía sobreviven en el centro de las ciudades, frecuentadas por un público adulto que quiere concentrarse en la pantalla, sobre todo en la versión original. Son cinéfilos que no asimilan ir al cine a un acto social como salir de copas. Claro que esa sensación de que son los grupos de señoras mayores los que consiguen que no se cierren los cines urbanos también es errónea si atendemos a las estadísticas de FECE. Los menores de 25 años son los que más van al cine; 7 de cada 10 lo hacen al menos una vez al mes.

Las películas-acontecimiento, como 'Los Vengadores: Endgame', que ya ha superado los 2.000 millones de dólares de recaudación mundial y es la segunda película más taquillera de la historia por detrás de 'Avatar', son las que alimentan esas cifras con un público que acude en riada a los centros comerciales el fin de semana y el día del espectador. Tenemos las entradas de cine más baratas de Europa, con un precio medio de seis euros frente a los ocho y pico de Alemania y Reino Unidos. Y una última sorpresa. Resulta que esos chavales que van al cine con mayor frecuencia son los que más utilizan plataformas como Netflix y HBO. A medida que sube la edad, se va reduciendo la utilización del VOD (Video On Demand) hasta que llegamos al segmento de población mayor de 50 años, que a cambio de no usarlas va más al cine. ¿Y qué se ve en las plataformas? Ya sea por las características del catálogo de oferta o por un sentimiento de amortizar el dinero mensual destinado a ello consumiendo sin parar, más del 70% de sus usuarios reconocen que principalmente ven series.